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金獅影城熄燈！時隔12年金門將無電影院 廈門旅客：曾來看大陸無法上映電影

中央社／ 金門31日電
金門金獅影城31日為最後一天營業，下午陸續有民眾前往影城買票觀影。 中央社
金門金獅影城31日為最後一天營業，下午陸續有民眾前往影城買票觀影。 中央社

金門僅存電影院金獅影城今天最後一天營業，時隔12年島上將再次沒有電影院營運。今天也有來自中國旅客到場觀看末場電影送別金獅。

金門早年戰地政務時期，島上曾有10多間電影院供軍民娛樂休閒，隨駐軍減少，電影院逐漸關閉，最後一家電影院僑聲戲院於2008年熄燈，金門直到2014年才迎來國賓影城與金獅影城開幕。

今年6月，金門國賓影城因租約到期結束營業；金獅影城所屬台開集團則在9月時表示，因鉅額虧損選擇讓金獅影城暫時停止營業。

金獅影城營業最後一天，有民眾相約影城聊起對金獅回憶，也有金獅影城前員工回到影城看最後一部電影。

許姓民眾接受中央社記者採訪表示，曾在金獅打工約2年時間，影城剛開時印象很深400多個座位幾乎坐滿，現在竟然要關門很可惜，「看完電影後更感慨，預告片播的電影在金獅都看不到了」。

來自廈門的陳姓旅客受訪說，曾來金門看大陸看不到的電影，一直想著要再來，得知電影院要關門就趕快辦理相關文件，今天早上才抵達金門；同樣來自廈門的王姓旅客表示，九把刀執導、柯震東主演的電影在大陸無法上映，所以之前會來金門觀影，對金獅有滿多回憶，得知電影院要收掉感到很遺憾。

在金門從事地方創生工作的張哲叡則分享，金門民營電影院逐漸關閉，同時政府也修復如金東電影院、金沙戲院等文資，可以思考電影院的營運是否仍維持一般商業邏輯，或是成為某種須被保護的文化資產。

金門 電影院 國賓

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