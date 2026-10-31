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高捷蜜柑站長、Hello Kitty聯名全彩繪列車今首航 百名粉絲搶搭體驗

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午首航，列車內部貼滿超萌圖案。圖／高捷提供
高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午首航，列車內部貼滿超萌圖案。圖／高捷提供

高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午首航，列車以「超級好朋友」為主題，是高捷營運18年來首度採用車體外觀全包膜搭配車內主題彩繪的列車，首航列車從橋頭糖廠站出發直達美麗島站，吸引上百粉絲搶搭體驗。

高雄捷運蜜柑站長首度攜手國際知名IP角色Hello Kitty，今天推出「Hello Kitty x蜜柑站長〜超級好朋友號」彩繪列車，並同步打造RI0美麗島主題車站、推出新商品館及限量聯名商品，首航列車吸引上百名粉絲搶搭，商品館也擠滿購物人潮。

彩繪列車內外貼滿Hello Kitty和蜜柑站長超萌彩繪貼圖，粉絲從橋頭糖廠搭首航列車出發，不斷在列車上自拍捕捉難得畫面，有婦人帶著兩名就讀國小的女兒體驗，直說列車超可愛，首航列車進站後，立即上線載客，讓不願刻意等就搭上彩繪列車的乘客驚喜連連。

高捷並在美麗島站舉行聯名點燈啟動儀式，由市長陳其邁、台灣三麗鷗營運長李明勳及高捷董事長楊岳崑和蜜柑站長啟動，並在紅線左營站、橘線美麗島站、哈瑪星站進行月台門彩貼供旅客拍照紀念。

高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午從橋頭糖廠站出發首航。圖／高捷提供
高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午從橋頭糖廠站出發首航。圖／高捷提供

高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車昨天下午首航，列車內部貼滿超萌圖案。記者石秀華／攝影
高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車昨天下午首航，列車內部貼滿超萌圖案。記者石秀華／攝影

高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午首航，列車內部貼滿超萌圖案，列車從橋頭糖廠直達美麗島站，蜜柑站長走下列車。記者石秀華／攝影
高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午首航，列車內部貼滿超萌圖案，列車從橋頭糖廠直達美麗島站，蜜柑站長走下列車。記者石秀華／攝影

高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午首航，列車內部貼滿超萌圖案，列車從橋頭糖廠站直達美麗島站後，直接上線載客，讓旅客驚喜連連。記者石秀華／攝影
高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午首航，列車內部貼滿超萌圖案，列車從橋頭糖廠站直達美麗島站後，直接上線載客，讓旅客驚喜連連。記者石秀華／攝影

高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午首航，列車內部貼滿超萌圖案。圖／高捷提供
高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午首航，列車內部貼滿超萌圖案。圖／高捷提供

高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午從橋頭糖廠站出發首航。圖／高捷提供
高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午從橋頭糖廠站出發首航。圖／高捷提供

高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午首航，列車內部貼滿超萌圖案。圖／高捷提供
高捷蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名內外全彩繪列車今天下午首航，列車內部貼滿超萌圖案。圖／高捷提供

Hello Kitty 彩繪列車 高捷

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