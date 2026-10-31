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高雄興達電廠鍋爐房火警釀空汙 環保局開罰包商

中央社／ 高雄31日電
高雄興達電廠燃氣機組鍋爐房今天發生火警事故，火勢於中午12時24分許撲滅，無人傷亡。圖／民眾提供
高雄興達電廠燃氣機組鍋爐房今天發生火警事故，火勢於中午12時24分許撲滅，無人傷亡。圖／民眾提供

高雄興達電廠燃氣機組鍋爐房今天發生火警事故，火勢於中午12時24分許撲滅，無人傷亡。環保局表示，因包商使用瓦斯噴燈不慎起火，產生明顯粒狀汙染物釀空汙，將開罰10萬至500萬元。

高雄市政府環保局指出，環保局AI雲端監控系統中午11時51分發現台電興達電廠有黑煙，立即派員稽查，經查承攬包商進行新3號機組鍋爐房的屋頂防水毯鋪設工程，因施工人員使用瓦斯噴燈不慎引發火警，產生明顯粒狀物造成空氣汙染，將依違反空汙法第32條規定，裁處新台幣10萬元至500萬元罰鍰。

消防局中午獲報永安區鹽保路火警，出動16車、40人前往搶救，現場燃燒防水毯等雜物，火勢於中午12時23分許控制、12時24分許撲滅。

高雄興達電廠 環保局

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