高雄興達電廠鍋爐房火警釀空汙 環保局開罰包商

高雄醫界再傳憾事！繼心臟內科醫師朱志生、骨科醫師許傑程離世後，鳳山五甲心靈診所也傳出噩耗，兒童精神科醫師李博偉9月25日辭世，診所櫃檯貼出公告證實消息，許多曾受他照顧病患追憶這位總是耐心傾聽、溫柔鼓勵孩子的好醫師，感嘆「醫生知道照顧病患，卻忘了好好照顧自己身體」。

2026-10-31 14:54