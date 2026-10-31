高雄醫界再傳噩耗！兒童精神科醫師李博偉離世 家長淚憶「不可多得良醫」

高雄醫界再傳憾事！繼心臟內科醫師朱志生、骨科醫師許傑程離世後，鳳山五甲心靈診所也傳出噩耗，兒童精神科醫師李博偉9月25日辭世，診所櫃檯貼出公告證實消息，許多曾受他照顧病患追憶這位總是耐心傾聽、溫柔鼓勵孩子的好醫師，感嘆「醫生知道照顧病患，卻忘了好好照顧自己身體」。

李博偉過去曾任成大醫院精神科主治醫師及兒童青少年精神醫學次專科醫師，約5、6年前轉至高雄五甲心靈診所執業，專長包括注意力不足過動症、妥瑞症、自閉症光譜、情緒障礙及憂鬱症等，長年陪伴不少孩子與家庭走過治療歷程。

據病患家屬透露，李博偉8月中旬因身體不適，便開始在家休養，未料9月下旬傳出離世消息，讓熟悉他的病患與家長難以接受。

消息在臉書社團「高雄五甲大小事」曝光後，引發不少病患及家長留言悼念，一名家長透露，孩子給李醫師看診長達5年，每次回診，他不只關心孩子在校的人際關係，也願意花時間聽孩子說話、肯定孩子的進步，不會隨意增加藥物劑量，連焦慮無助的家長都一併安慰「他真的是好醫生」。

另一名病患回憶，李博偉曾對他說「你是我的病人，就不能隨便讓你離開！」感嘆醫生知道照顧病患，卻忘了好好照顧自己身體；也有人留言表示「不可多得的良醫」、「很有醫德的醫生」，感謝他多年來的陪伴與照顧。

高雄近期接連傳出醫師離世，心臟血管內科醫師朱志生10月15日深夜趕赴醫院途中發生交通事故，送醫後不治；42歲高雄長庚骨科醫師許傑程10月24日工作期間突然倒下，經搶救仍宣告不治，如今李博偉離世消息再度引發關注，短短一個多月，3名不同專科醫師相繼辭世，讓醫界與病患深感惋惜。