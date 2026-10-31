快訊

股票蒸發數百萬性情大變！工程師男友從溫柔變暴躁 網急勸：快放生

蔣萬安連番開火「雙城論壇是滲透破口誰說的？」 沈伯洋反擊這一句

NBA／從落後25分到大勝湖人17分！柯瑞領軍勇士3連勝 狂寫聯盟新紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

金門文化獎表揚4文化推手 11屆累計36人獲獎 守住浯島文化根脈

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，圖為金門副縣長陳祥麟（左三）頒獎表揚文史工作者葉鈞培（右三）。記者蔡家蓁／攝影
第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，圖為金門副縣長陳祥麟（左三）頒獎表揚文史工作者葉鈞培（右三）。記者蔡家蓁／攝影

第11屆金門文化獎今天舉行頒獎典禮，表揚長期投入傳統工藝、地方文史及藝術創作的4位文化工作者，包括黃清海、葉鈞培、許文科及陳海贊。金門文化獎自105年創辦至今，11屆累計表揚36位文化耕耘者，從傳統建築裝飾、民俗飲食到書畫藝術，為浯島留下珍貴文化記憶。

頒獎典禮在昇恆昌金湖飯店舉行，由副縣長陳祥麟主持，立委陳玉珍辦公室主任董志謀、金馬聯合服務中心執行長吳增允、文化局長陳榮昌、縣議員許玉昭及各鄉鎮長等人出席，共同向長年默默耕耘的文化工作者致敬。

陳祥麟表示，金門是少數持續辦理地方文化獎的縣市之一，文化保存不能只靠文字，更需要一代代工作者投入記錄與傳承。面對人口結構改變及數位化衝擊，傳統文化保存更加不易，縣府近年積極推動文化資產保存、人才培育及村史編纂，希望透過文字與影像留下聚落記憶，讓下一代知道自己的根從何而來。

董志謀代表陳玉珍致意，肯定文化工作者對地方文化的付出。他表示，陳玉珍相當重視文化與教育，未來希望推動「村村有村史」及兒童繪本，將金門的歷史、民俗與文化融入孩子的生活，讓文化認知從小扎根，透過閱讀與生活體驗認識家鄉。

本屆4位得獎者各自在不同領域深耕多年，黃清海長期投入泥塑、剪粘及彩繪工藝，展現金門傳統建築裝飾之美；葉鈞培致力地方文史、族譜研究及拭餅文化傳承；許文科以繪畫、書法創作展現人文底蘊；陳海贊則專注國畫藝術，以筆墨豐富金門藝文風貌。

代表得獎者致詞的葉鈞培表示，獲得文化獎是金門鄉親給予的肯定，這份榮耀不屬於個人，而是所有一路支持、鼓勵及提供協助的鄉親。他多年來抱持「走讀」精神，帶著相機與記事本走訪金門各村落，從宗祠、廟宇、古厝聚落到田野阡陌，記錄石碑、瓦當、古物及常民生活，保存各村落的文化紋理。

葉鈞培說，田野調查過程中，許多長輩無私分享口述歷史、宗族記憶及民俗素材，讓他得以彙整各地風土特色與歷史樣貌。文化保存是一條漫長且沒有終點的路，未來仍會秉持走讀初衷，繼續為金門記錄更多故事。

本屆文化獎以「花開富貴」為主題，象徵文化薪火綿延、生生不息。文化局表示，金門擁有豐富的閩南文化、聚落歷史、民俗信仰及傳統工藝，未來將持續透過文化獎表揚、文化資產保存、藝術推廣與人才培育，讓更多人投入文化傳承，守護浯島珍貴的歷史記憶。

第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，歷任獲獎者合影。記者蔡家蓁／攝影
第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，歷任獲獎者合影。記者蔡家蓁／攝影

第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，圖為金門副縣長陳祥麟（左三）頒獎表揚書畫創作者陳海贊（右三）。記者蔡家蓁／攝影
第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，圖為金門副縣長陳祥麟（左三）頒獎表揚書畫創作者陳海贊（右三）。記者蔡家蓁／攝影

第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，圖為金門副縣長陳祥麟（左三）頒獎表揚文化耕耘者許文科（右三）。記者蔡家蓁／攝影
第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，圖為金門副縣長陳祥麟（左三）頒獎表揚文化耕耘者許文科（右三）。記者蔡家蓁／攝影

第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，圖為金門副縣長陳祥麟（左三）頒獎表揚傳統技藝大師黃清海（右四）。記者蔡家蓁／攝影
第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，圖為金門副縣長陳祥麟（左三）頒獎表揚傳統技藝大師黃清海（右四）。記者蔡家蓁／攝影

第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，4位獲獎者跟貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，4位獲獎者跟貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

救國團慶74周年表揚教育與公益夥伴 金門2教師獲全國大愛菁師獎

文馨獎得主揭曉 青少年表演藝術聯盟等5單位獲獎

文化ESG影響力獎揭曉 紀錄片「冠軍之路」推手獲獎

金門港務處迎新首長！38歲陳志昕升處長 小三通今年拚200萬人次

相關新聞

金門文化獎表揚4文化推手 11屆累計36人獲獎 守住浯島文化根脈

第11屆金門文化獎今天舉行頒獎典禮，表揚長期投入傳統工藝、地方文史及藝術創作的4位文化工作者，包括黃清海、葉鈞培、許文科及陳海贊。金門文化獎自105年創辦至今，11屆累計表揚36位文化耕耘者，從傳統建築裝飾、民俗飲食到書畫藝術，為浯島留下珍貴文化記憶。

老校園變身夢想基地 屏東打造客家青年創業育兒中心

老校園變身夢想基地！屏東縣政府將內埔鄉原僑智國小校園空間，活化為「客家青年基地暨托嬰中心」，今天舉行動土典禮，結合客家文化、青年創新創業及公共托育服務，打造兼具文化傳承、青年培力與育兒支持的多元場域。

屏東客青基地動土 1.77億元打造創業與育兒新天地

屏東客青基地今天動土，投入約新台幣1.77億元活化原僑智國小校園空間，工程預計2年後完工。客委會主委古秀妃表示，基地涵蓋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。