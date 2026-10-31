金門文化獎表揚4文化推手 11屆累計36人獲獎 守住浯島文化根脈

第11屆金門文化獎今天舉行頒獎典禮，表揚長期投入傳統工藝、地方文史及藝術創作的4位文化工作者，包括黃清海、葉鈞培、許文科及陳海贊。金門文化獎自105年創辦至今，11屆累計表揚36位文化耕耘者，從傳統建築裝飾、民俗飲食到書畫藝術，為浯島留下珍貴文化記憶。

頒獎典禮在昇恆昌金湖飯店舉行，由副縣長陳祥麟主持，立委陳玉珍辦公室主任董志謀、金馬聯合服務中心執行長吳增允、文化局長陳榮昌、縣議員許玉昭及各鄉鎮長等人出席，共同向長年默默耕耘的文化工作者致敬。

陳祥麟表示，金門是少數持續辦理地方文化獎的縣市之一，文化保存不能只靠文字，更需要一代代工作者投入記錄與傳承。面對人口結構改變及數位化衝擊，傳統文化保存更加不易，縣府近年積極推動文化資產保存、人才培育及村史編纂，希望透過文字與影像留下聚落記憶，讓下一代知道自己的根從何而來。

董志謀代表陳玉珍致意，肯定文化工作者對地方文化的付出。他表示，陳玉珍相當重視文化與教育，未來希望推動「村村有村史」及兒童繪本，將金門的歷史、民俗與文化融入孩子的生活，讓文化認知從小扎根，透過閱讀與生活體驗認識家鄉。

本屆4位得獎者各自在不同領域深耕多年，黃清海長期投入泥塑、剪粘及彩繪工藝，展現金門傳統建築裝飾之美；葉鈞培致力地方文史、族譜研究及拭餅文化傳承；許文科以繪畫、書法創作展現人文底蘊；陳海贊則專注國畫藝術，以筆墨豐富金門藝文風貌。

代表得獎者致詞的葉鈞培表示，獲得文化獎是金門鄉親給予的肯定，這份榮耀不屬於個人，而是所有一路支持、鼓勵及提供協助的鄉親。他多年來抱持「走讀」精神，帶著相機與記事本走訪金門各村落，從宗祠、廟宇、古厝聚落到田野阡陌，記錄石碑、瓦當、古物及常民生活，保存各村落的文化紋理。

葉鈞培說，田野調查過程中，許多長輩無私分享口述歷史、宗族記憶及民俗素材，讓他得以彙整各地風土特色與歷史樣貌。文化保存是一條漫長且沒有終點的路，未來仍會秉持走讀初衷，繼續為金門記錄更多故事。

本屆文化獎以「花開富貴」為主題，象徵文化薪火綿延、生生不息。文化局表示，金門擁有豐富的閩南文化、聚落歷史、民俗信仰及傳統工藝，未來將持續透過文化獎表揚、文化資產保存、藝術推廣與人才培育，讓更多人投入文化傳承，守護浯島珍貴的歷史記憶。

第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，歷任獲獎者合影。記者蔡家蓁／攝影

第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，圖為金門副縣長陳祥麟（左三）頒獎表揚書畫創作者陳海贊（右三）。記者蔡家蓁／攝影

第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，圖為金門副縣長陳祥麟（左三）頒獎表揚文化耕耘者許文科（右三）。記者蔡家蓁／攝影

第11屆金門文化獎今天上午舉行頒獎典禮，圖為金門副縣長陳祥麟（左三）頒獎表揚傳統技藝大師黃清海（右四）。記者蔡家蓁／攝影