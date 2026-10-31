老校園變身夢想基地 屏東打造客家青年創業育兒中心

老校園變身夢想基地！屏東縣政府將內埔鄉原僑智國小校園空間，活化為「客家青年基地暨托嬰中心」，今天舉行動土典禮，結合客家文化、青年創新創業及公共托育服務，打造兼具文化傳承、青年培力與育兒支持的多元場域。

客家青年基地暨托嬰中心工程經費約1.77億元，預計後年完工，未來將提供青年培力與公共托育服務，除了是青年學習、交流與創意實踐的場域，也能提供60名未滿2歲嬰幼兒公共托育服務，讓中心成為支持客庄青年發展與友善育兒的重要據點。

屏東縣長周春米表示，內埔是屏東客家文化發展的重要聚落，擁有深厚的人文底蘊與地方產業，原僑智國小更是許多在地居民的成長記憶。隨著校園空間完成階段性任務，縣府將閒置校園活化再利用，轉型為青年交流、文化創新及家庭支持的新據點，延續地方記憶也讓老空間承接新使命。

未來客家青年基地可以讓青年深入認識在地文化，並運用創新思維將客家文化融入品牌經營、文創設計及地方創生，讓傳統文化轉化為產業發展契機；托嬰中心則能提供安全、健康且優質的照顧環境，減輕家庭育兒負擔，讓年輕家庭能夠兼顧工作與育兒，安心生活穩定就業。