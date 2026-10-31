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澎湖環保局號召民眾撿垃圾 清除241公斤廢棄物

中央社／ 澎湖縣31日電

澎湖縣政府環境保護局今天號召民眾響應日本SPOGOMI撿垃圾競賽，推動「菸蒂不落地」環境清理活動，總計清除241公斤廢棄物，包含10.3公斤約6萬根菸蒂，展現全民維護環境行動力。

環保局說，活動邀8個單位、超過250人響應，清除廢棄物包含一般垃圾、廢棄浮球、塑膠、紙類、玻璃瓶與鐵鋁罐等。

環保局表示，菸蒂體積雖小，卻常見於道路、水溝及空地，隨意丟棄除影響市容，更可能隨雨水進排水系統後流入海洋，造成海洋生態潛在危害。

環保局說，期盼1次性清理活動轉化為持續性生活習慣，從個人行為改變出發，減少菸蒂及其他廢棄物進入自然環境，實現「菸蒂不落地，澎湖更美麗」願景。

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