屏東客青基地動土 1.77億元打造創業與育兒新天地

屏東客青基地今天動土，投入約新台幣1.77億元活化原僑智國小校園空間，工程預計2年後完工。客委會主委古秀妃表示，基地涵蓋跨世代交流及文化傳承，對後續發展非常期待。

「屏東客家青年基地整修暨托嬰中心新建工程」今天舉行動土典禮，將僑智國小校園空間投入新台幣1.77億元進行活化，結合客家文化、青年創新創業及公共托育服務，打造兼具文化傳承、青年培力與育兒支持的多元場域。客委會主委古秀妃、屏東縣長周春米一同出席。

古秀妃接受媒體聯訪表示，內埔是南部六堆地區最大的客庄，占有近7成客家人口，地方文化的保存保留，需要有基地，而屏東客青基地涵蓋托嬰、成年及老人家的照顧，這是跨世代交流跟文化傳承，對於後續發展非常期待。

周春米表示，青年需要的不只是學習與創業的場域，更需要能夠安心生活、兼顧家庭的支持環境。感謝客委會及衛生福利部補助，加上縣府自籌，總計投入約1.77億元，透過中央與地方攜手合作，將原有校園空間轉化為服務青年與地方家庭的公共場域。

周春米提及，內埔是屏東客家文化發展的重要聚落，擁有深厚的人文底蘊與豐富的地方產業特色，原僑智國小更承載著許多在地居民的成長記憶。隨著校園空間完成階段性任務，縣府重新盤點既有公有空間，規劃設置客家青年基地及公設民營托嬰中心，讓原有教育場域轉型為青年交流、文化創新及家庭支持的新據點，不僅延續地方記憶，也讓老空間承接新使命，為客庄開啟嶄新的發展篇章。

另外，為回應內埔鄉在地家庭的托育需求，工程同步規劃「屏東縣內埔鄉僑智公設民營托嬰中心」，預計提供60名未滿2歲嬰幼兒公共托育服務。

屏東縣政府表示，工程預計於民國117年完工，未來將由勞動暨青年發展處及社會處分別推動青年培力與公共托育服務，持續串聯地方組織、青年團隊及在地產業資源，讓基地不僅是一處青年學習、交流與創意實踐的場域，更成為支持年輕家庭生活的重要據點。