2026高雄萬聖節點燈儀式登場 親子搞怪裝扮HIGH翻

2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天起一連三天在在衛武營國家藝術文化中心盛大登場，今晚主辦單位舉行點燈儀式，由高雄市副市長李懷仁出席，與苓雅區中正國小、鳳山區新甲國小師生，以及現場民眾共同揭開今年萬聖節序幕。今年適逢大南瓜最後一年展出，燈光秀更結合衛武營場館造型，升級為全景投影的展翅版本，吸引許多親子前來感受過節氣氛。

高市教育局長吳立森表示，今年南瓜燈光秀再度升級，透過360度燈光展演打造更具視覺震撼的節慶亮點，並規劃九大主題打卡專區，讓民眾感受萬聖節的奇幻魅力。今年活動以「親子共玩、創意裝扮、節慶體驗」為核心，特別規劃兩天限定的「親子裝扮星光大道」，取代傳統遊行，透過現場大螢幕展示孩子們精心準備的裝扮，讓小朋友盡情展現創意與自信。此外，首度推出親子互動體驗區「裝扮基地」，由家長陪伴孩子運用現場提供的材料包，共同製作專屬萬聖節裝扮配件，完成作品還能帶回家珍藏，讓親子在動手創作中享受共玩樂趣。

教育局提醒活動期間預期將吸引大量人潮，建議民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸工具前往衛武營，並預留交通時間；參與活動時請配合現場工作人員引導，共同維護活動秩序與安全。

2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天起一連三天在在衛武營國家藝術文化中心盛大登場，今晚主辦單位舉行點燈儀式，吸引許多親子前來感受過節氣氛。記者劉學聖／攝影

2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天起一連三天在在衛武營國家藝術文化中心盛大登場，今晚主辦單位舉行點燈儀式，吸引許多親子前來感受過節氣氛。記者劉學聖／攝影

2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天起一連三天在在衛武營國家藝術文化中心盛大登場，今晚主辦單位舉行點燈儀式，吸引許多親子前來感受過節氣氛。記者劉學聖／攝影

2026高雄萬聖節南瓜燈光秀今天起一連三天在在衛武營國家藝術文化中心盛大登場，今晚主辦單位舉行點燈儀式，吸引許多親子前來感受過節氣氛。記者劉學聖／攝影