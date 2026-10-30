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金門港務處迎新首長！38歲陳志昕升處長 小三通今年拚200萬人次

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣港務處今天下午舉行首長交接典禮，在副縣長陳祥麟主持（左），新任處長陳志昕（右）宣誓就職。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處今天下午舉行首長交接典禮，在副縣長陳祥麟主持（左），新任處長陳志昕（右）宣誓就職。記者蔡家蓁／攝影

金門縣港務處今天下午舉行首長交接典禮，38歲副處長陳志昕升任處長，成為港務處新掌舵者。陳志昕表示，接任不僅是一份榮譽，更是一份責任，今年金門港旅運中心正式啟用，小三通旅運量可望突破200萬人次，創下歷史新高，未來將持續優化旅運設施及服務品質，並推動料羅東碼頭新建工程、擴充港埠作業空間，提升金門港整體營運量能。

交接典禮由副縣長陳祥麟主持、主計處長賴志芳監交，原任處長許嘉興將印信交予新任處長陳志昕。縣府參議許正芳、地政局長關嘉榮、民政處長許一傑、副處長何桂泉、金湖戶政所長黃聿標及陳志昕台大的校友等多位貴賓都到場觀禮。

陳志昕現年38歲，國立台灣大學應用力學研究所碩士，踏入公職後便在港務處服務，歷任技士、技正、工務課長及副處長，熟悉港務工程、交通管理及港埠業務，此次由副處長升任處長，接下港務處掌舵重任。

陳祥麟表示，陳志昕從台大研究所畢業後，一路在港務處歷練，對交通管理及港務工程具有完整經驗，尤其金門港旅運中心從工程規劃、協調到啟用，都全力襄助許嘉興，今年2月試營運、8月正式啟用，陳志昕在其中投入不少心力。

陳祥麟指出，港務處負責港埠設施維護、小三通旅客運輸安全、船舶及貨物進出，以及港區管理等工作，與金門民生需求、產業發展及對外交通息息相關。他認為，港務處業務面向廣泛、重要性高，不應僅以現行三級機關的位階看待，組織層級都一級應該向上提升。金門港是對外交通的重要門戶，港務工作攸關地方經濟發展及交通運輸順暢。

對於卸任的許嘉興，陳祥麟也表達肯定，認為他任內完成許多原本被視為不可能的任務，尤其金門港旅運中心順利啟用，為水頭港國門形象增添新風貌。

陳志昕表示，港務處是他踏入公職的第一個服務機關，從基層一路歷練至今，對業務、同仁及各項挑戰都有深刻體會，感謝長官與同仁一路支持，也特別感謝許嘉興任內的帶領與指導，讓他在重大決策及複雜問題處理上累積經驗。

陳志昕指出，未來除持續提升旅運服務，讓旅客享有更安全、便利、舒適的通關及候船環境，也將推動料羅東碼頭新建工程、港埠作業空間擴充及相關設施改善，因應貨運需求成長。他強調，港務工作需要團隊合作，未來將秉持務實、負責態度，與各課室及同仁充分溝通，在既有基礎上持續精進。

金門縣港務處今天下午舉行首長交接典禮，新、舊處長陳志昕（中右）、許嘉興（中左）與港務處同仁一起合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處今天下午舉行首長交接典禮，新、舊處長陳志昕（中右）、許嘉興（中左）與港務處同仁一起合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣港務處今天下午舉行首長交接典禮，副縣長陳祥麟主持（左三）、主計處長賴志芳（左一）與新、舊處長陳志昕（右二）、許嘉興（左二）合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處今天下午舉行首長交接典禮，副縣長陳祥麟主持（左三）、主計處長賴志芳（左一）與新、舊處長陳志昕（右二）、許嘉興（左二）合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣港務處今天下午舉行首長交接典禮，新任處長陳志昕（右四）正式接任，縣府地政局長關嘉榮（右二）、民政處長許一傑（右三）、副處長何桂泉（左二）、金湖戶政所長黃聿標（右一）到場祝賀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處今天下午舉行首長交接典禮，新任處長陳志昕（右四）正式接任，縣府地政局長關嘉榮（右二）、民政處長許一傑（右三）、副處長何桂泉（左二）、金湖戶政所長黃聿標（右一）到場祝賀。記者蔡家蓁／攝影

金門縣港務處今天下午舉行首長交接典禮，副縣長陳祥麟主持（右二）、主計處長賴志芳（左二）監交，原任處長許嘉興（左一）將印信交予新任處長陳志昕（右一）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處今天下午舉行首長交接典禮，副縣長陳祥麟主持（右二）、主計處長賴志芳（左二）監交，原任處長許嘉興（左一）將印信交予新任處長陳志昕（右一）。記者蔡家蓁／攝影

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