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高雄O9聯開案A基地動土 65億打造雙塔大樓成東高雄新門戶

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地聯合開發案今天日動土，聯上集團投資65億元，將興建地上23層至24層複合式雙塔大樓。記者王昭月／攝影
高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地聯合開發案今天日動土，聯上集團投資65億元，將興建地上23層至24層複合式雙塔大樓。記者王昭月／攝影

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地聯合開發案今天日動土，聯上集團投資65億元，將興建地上23層至24層複合式雙塔大樓，結合住宅、運動休閒商業及公共托育設施，預計2031年完工。高雄市副市長林欽榮透露，B、C基地已完成公開選選，預計12月初簽約，未來三塊基地透過空橋串聯運動園區與捷運站，打造成高雄新門戶。

林欽榮與聯上集團董事長蘇永義今天共同執鏟祈福，林欽榮表示，捷運苓雅運動園區站A基地，市府預計可分回價值約30億元房地，其中一樓保留100坪親子館及100坪托嬰空間，呼應地方家庭需求。

林欽榮說，O9聯開案約5年前開始規劃，2022年11月完成都市計畫變更公告，整合既有運動場土地，畫設A、B、C三處開發基地。其中B、C基地今年第3季完成選商，預計12月初簽約，未來將引進商辦、商務飯店、店鋪及住宅。

未來A、B、C三基地將以空橋串聯Kaohsiung Highline運動公園，民眾搭捷運通勤，堪稱「到站就到家」。林欽榮表示，O9站鄰近國道一號中正交流道，未來與O10衛武營周邊開發相互呼應，可望形成高雄市區兩處重要門戶，帶動東高雄發展。

議員湯詠瑜表示，A基地所在屬苓雅區老舊部落，社區老化，高齡人口增加，未來除親子館及公共托育設施，也希望增加長者活動空間、關懷據點及社區聚會場所，滿足地方實際需求。目前周邊已有棒球場、籃球場及極限運動場等設施，聯開案若能引進更多親子族群，將為地方注入新活力。

捷運局長吳嘉昌表示，O9A基地面積約1571坪，總樓地板面積約2.3萬坪，建築將導入智慧節能，配合即將簽約的B、C基地，未來將進一步引入商業辦公大樓、飯店旅館、商業服務及智慧住宅等多元機能，形成兼具運動特色、商業服務與友善居住環境的生活聚落。

高雄捷運O9站A基地，將打造雙塔大樓。圖／高雄捷運局提供
高雄捷運O9站A基地，將打造雙塔大樓。圖／高雄捷運局提供

高雄市政府攜手聯上集團推動捷運O9站聯開案，今日動土，預計2031年完工。圖右為副市長林欽榮，圖左聯上集團董事長蘇永義。圖／高雄捷運局提供
高雄市政府攜手聯上集團推動捷運O9站聯開案，今日動土，預計2031年完工。圖右為副市長林欽榮，圖左聯上集團董事長蘇永義。圖／高雄捷運局提供

聯上集團董事長蘇永義，祈祝O9聯開案，施工順利。記者王昭月／攝影
聯上集團董事長蘇永義，祈祝O9聯開案，施工順利。記者王昭月／攝影

高雄 大樓 林欽榮

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