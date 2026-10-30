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澄清湖全新環湖路、景觀步道提前亮 人車分道串聯水岸迎夕陽美景

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
澄清湖環湖步道完工，讓賞日落更舒適。圖／高雄市水利局提供
澄清湖環湖步道完工，讓賞日落更舒適。圖／高雄市水利局提供

為提升高雄知名景點澄清湖周邊的通行安全與休憩環境品質，高雄市政府水利局在鳥松區環湖路推動「澄清湖環湖步道建置工程」，總經費約5千萬元，新建全長約635公尺、寬約3公尺的步道，串聯銜接文前路與大埤路，並設置安全的人車分道與欄杆，同時將最美的觀賞夕陽平台整修並增設座椅，已於昨天提前完工並開放市民朋友使用。

水利局表示，澄清湖向來是高雄市重要的觀光及休憩據點，環湖路沿線無論日夜，平時皆吸引大量民眾前往散步、慢跑及騎乘自行車。然而，在車道與步道重新規畫改建前，部分路段面臨人行空間不足、人車動線交織而險象環生的問題。

為此，本次工程除新建人行步道及周邊景觀整理外，也特別削減道路分隔島，並與交通局研擬最佳化道路路型，全面調整優化行車、人行及自行車動線。

水利局指出，本工程設計秉持「簡約、通透、融入湖景」的原則，步道鋪面採用低彩度、自然質感的材質，搭配黑色簡潔欄杆設計，完美融入澄清湖的自然景觀特色，不僅兼顧步道平整耐用與環境美化，更有效串聯周邊的休憩與景觀節點，為前來澄清湖運動、觀景的市民打造最安全舒適的優質場域。

澄清湖環湖步道完工，讓賞日落更舒適。圖／高雄市水利局提供
澄清湖環湖步道完工，讓賞日落更舒適。圖／高雄市水利局提供

澄清湖 水利局 步道

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