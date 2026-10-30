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影／高雄萬聖節就在今晚！衛武營交管、停車攻略一次看

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
2026高雄萬聖節今晚在衛武營國家藝術文化中心登場，今年以「你瓜瓜所以我瓜瓜」為主題。圖／高雄市教育局提供
2026高雄萬聖節今晚在衛武營國家藝術文化中心登場，今年以「你瓜瓜所以我瓜瓜」為主題。圖／高雄市教育局提供

高雄年度最大搞怪派對來了！2026高雄萬聖節今晚在衛武營國家藝術文化中心登場，今年以「你瓜瓜所以我瓜瓜」為主題，除了升級版巨型南瓜燈光秀，還有萬瓜燈海派對、親子變裝走秀及百攤搞怪市集，預料將有大批人潮湧入，市府提醒，除實施交管，建議搭乘大眾捷運前往，避免開車塞在車陣中。

今年萬聖節最吸睛的巨型南瓜燈光秀全面升級，31日晚間7時推出「萬瓜燈海派對」，讓民眾齊聚大南瓜前高舉手機燈光，點點星光匯聚成壯觀燈海，「萬聖星光大道」由精心變裝小朋友輪番走秀，展現各種搞怪又可愛的萬聖造型。

除了視覺饗宴，現場還有「孩子的音樂祭」雙舞台接力演出，限量發放體驗券「扮裝基地」，讓親子動手製作搞怪帽子；只要秀出萬聖節裝扮，還有機會獲得限量星星氣球棒。另有行動書車陪伴親子閱讀及超過百攤美食與文創攤位「搞怪市集」。

市府表示，衛武營周邊停車空間有限，活動期間將視現場人潮及車流狀況實施機動交通管制，呼籲民眾優先搭乘捷運、公車等大眾運輸工具，其中，搭乘高雄捷運橘線至衛武營站，從6號出口出站，步行即可抵達會場，最為方便。

若選擇自行開車，周邊共有5處收費汽車停車場，包括衛武營都會公園北區停車場、衛武營地下停車場、衛武營東側停車場、輜汽路停車場及日月亭鳳山青年路停車場，但活動期間車位可能供不應求，建議提早出門。

騎機車民眾可利用5處免費停車場，分別設於鳳山區忠孝國小、鳳甲國中、新甲國小、鳳新高中及忠孝國中，停車時須配合現場工作人員引導。

市府提醒，萬聖節活動10月30日至11月1日連續3天登場，預期衛武營周邊將湧入大量人車，建議民眾事先規劃交通路線並遵守現場交通指揮，避免受困車陣掃興。

2026高雄萬聖節今晚連3天在衛武營國家藝術文化中心登場，衛武營交管、停車攻略一次看。圖／高雄市教育局提供
2026高雄萬聖節今晚連3天在衛武營國家藝術文化中心登場，衛武營交管、停車攻略一次看。圖／高雄市教育局提供

2026高雄萬聖節今晚連3天在衛武營國家藝術文化中心登場，衛武營交管、停車攻略一次看。圖／高雄市教育局提供
2026高雄萬聖節今晚連3天在衛武營國家藝術文化中心登場，衛武營交管、停車攻略一次看。圖／高雄市教育局提供

2026高雄萬聖節今晚在衛武營國家藝術文化中心登場，今年以「你瓜瓜所以我瓜瓜」為主題。圖／高雄市教育局提供
2026高雄萬聖節今晚在衛武營國家藝術文化中心登場，今年以「你瓜瓜所以我瓜瓜」為主題。圖／高雄市教育局提供

2026高雄萬聖節今晚在衛武營國家藝術文化中心登場，今年以「你瓜瓜所以我瓜瓜」為主題。圖／高雄市教育局提供
2026高雄萬聖節今晚在衛武營國家藝術文化中心登場，今年以「你瓜瓜所以我瓜瓜」為主題。圖／高雄市教育局提供

衛武營 萬聖節 高雄 交通管制

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