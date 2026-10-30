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快篩陰性仍確診！高雄新增3例登革熱 移工、境外生染疫

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市衛生局今公布新增3例境外移入登革熱，全年累計38例。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局今公布新增3例境外移入登革熱，全年累計38例。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局今公布新增3例境外移入登革熱，全年累計38例，個案為2名菲律賓籍科技業移工及1名越南籍女大學生，其中2人曾快篩陰性，後經PCR確診；衛生局強調，快篩陰性不能完全排除感染，有疑似症狀仍須提高警覺。

衛生局表示，楠梓區36歲菲籍女移工赴馬尼拉探親，21日返台快篩陰性，隔日復工，25日發燒、頭痛及肌肉痠痛，再次就醫確診第四型；路竹區28歲菲籍女移工返菲休假，25日返台，隔日高燒、頭痛及肌肉關節痠痛，確診第二型，2人均住院治療。

另名住大寮區的23歲越籍女大學生在三民區旅館實習，17日自從河內返台，24日發燒、肌肉痠痛，26日就醫快篩陰性，後經PCR確診第二型。

3人返台後均曾進入社區，活動場域包括宿舍、職場及旅館，已啟動疫調、擴大採血、孳生源清除及必要化學防治，加強住處周邊400公尺高風險場域巡檢。衛生局呼籲，醫療院所落實TOCC詢問，民眾曾前往流行地區返國後若不適，應主動告知旅遊史。

高雄市衛生局今公布新增3例境外移入登革熱，全年累計38例。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局今公布新增3例境外移入登革熱，全年累計38例。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局今公布新增3例境外移入登革熱，全年累計38例。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局今公布新增3例境外移入登革熱，全年累計38例。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 移工 高雄

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