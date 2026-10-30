金門農村競賽成績揭曉 四埔社區發展協會奪金

第四屆金牌農村競賽金門縣初賽結果今天出爐，金寧鄉四埔社區發展協會從各參賽社區中脫穎而出，勇奪金牌獎，將代表金門進軍全國決賽；金沙鎮官澳社區獲銀牌，金寧鄉古寧頭社區及金沙鎮斗門社區並列銅牌，另有何厝、湖峰兩社區獲得佳作，展現金門農村推動產業發展、文化傳承及環境營造的多元成果。

金門縣政府舉辦「第四屆金牌農村競賽選拔」初賽評選會議，由評選委員依據競賽項目及指標，針對各社區在農村生產、生活、生態三大面向的推動成果進行綜合評估，選出本屆縣賽獲獎名單。其中，四埔社區獲評金牌，取得代表金門參加全國決賽的資格。

金牌農村競賽以農村「生產、生活、生態」三生一體為核心，評估項目涵蓋地方產業發展、傳統文化保存、生活環境營造、居民參與及社區永續經營等，希望透過競賽帶動農村社區盤點自身優勢，整合在地資源，將地方特色轉化為長期發展動能。

為迎戰全國決賽，縣府後續將結合專業輔導團隊及相關資源，協助四埔社區進一步盤點既有成果、補強書面佐證資料、優化簡報內容及現場導覽規劃，並安排模擬審查演練，針對評選重點提出修正建議，讓社區能更完整呈現農村再生成果，爭取在全國競賽中脫穎而出。

縣府表示，農村再生不只是硬體建設與環境空間改善，更重要的是凝聚居民共識、活化地方產業、延續傳統文化，進一步建立社區自主經營及永續發展的能力，未來將持續透過專業輔導、資源整合及社區經驗交流，協助各農村發展自身特色，讓地方文化、產業資源與生活環境成為金門農村永續發展的優勢。