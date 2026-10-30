史前巨鯨重現恆春！海生館首展出10萬年前巨鯨化石

屏東海生館11月1日起在世界水域館推出「恆春半島巨鯨化石特展」，首次展示近年在恆春半島發現的史前巨鯨化石，長約6公尺，是近年恆春半島重要的古生物發現之一。海生館希望結合化石蒐藏家與學術研究，推動化石調查、整理、典藏與研究，並獲得更完善保存。

這頭史前巨鯨是2025年7月由恆春在地化石蒐藏家林景文，在西台地四溝層偶然發現，經四個月挖掘與採集終於順利出土。巨鯨骨骼保存完整，包含部分頭骨、上顎骨、完整下顎骨、從頸部延伸至腰部的脊椎骨、大部分肋骨，及一側近乎完整的肩胛骨，總計超過130件化石標本，完整度超過80%。

據骨骼形態初步判斷可能屬於露脊鯨類，部分脊椎骨仍保留尚未完全癒合的生長板，顯示死亡時可能是仍在成長的幼年鯨魚。海生館表示，這是近年來恆春半島同一地區第二次發現大型鯨魚化石，這些推測生活於約10萬年前的巨鯨，是研究台灣史前海洋環境的珍貴線索。

恆春半島因特殊地理位置與複雜的地質歷史，保存了豐富的化石紀錄，在地化石蒐藏家已陸續發現植物、貝類、螃蟹、海膽，及象、鹿、鯨魚等各類化石，見證恆春半島從古代海洋到陸地環境的變遷。

海生館表示，未來將持續結合民間蒐藏與學術研究的力量，建立恆春半島化石保藏、研究與展示重要基地，並透過科普教育，讓這些深藏於岩層中的史前生命故事，成為全民共享的自然知識與珍貴資產。