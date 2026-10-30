屏警打造交通事故應用平台導入AI分析 改善路口效果良好

屏東縣政府警察局建置「交通事故應用平台」，整合近6年道路交通事故資料，透過事故時間、地點、車種、碰撞型態及肇因等資訊交叉分析，找出事故熱點及主要成因，作為道路工程、號誌、標誌標線及警力部署等改善依據，並導入AI分析，效果良好。

以屏東市大連路與自由路口為例，平台分析發現，事故主要為小型車及機慢車，以追撞、側撞為主，肇因包括不當駕車及未保持安全距離，且多集中於上午8時至9時上班尖峰。

交通隊透過碰撞構圖掌握事故位置與型態，配合道路環境研擬改善措施，在大連路增繪機車停等區及指向線，明確汽機車行駛與停等位置，降低機車穿梭車陣造成的追撞、擦撞及轉向衝突風險。

經改造後大連路與自由路口整體事故件數由2023年的33件降至2026年的20件，追撞及側撞案件也由6件減至2件；另一處屏東市和生路與建南路口，經改善後年事故率也下降28.5%，成效良好。

屏東縣警察局表示，未來平台將持續整合違規、拖吊等資料，並規劃介接交通部運輸資料流通服務（TDX）道路施工事件及交旅處車流資訊，同時導入AI客服及報表自動產出功能，提升分析效率。

縣府交通旅遊處亦建置「道安分析儀表板」，整合交通事故死亡人數、肇事熱點及近三年事故資料，提供道安會報決策參考及事故熱點預警。未來透過兩套平台相互輔助及跨局處合作，持續精進道路安全改善措施，打造更安全的用路環境。

屏東縣政府警察局建置「交通事故應用平台」，整合近6年道路交通事故資料，作為道路工程、號誌、標誌標線及警力部署等改善依據。圖／縣府提供