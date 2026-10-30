新中橫施工管制109天！台21線每小時放行1次 錯過得再等

新中橫公路台21線南投縣信義鄉132K+300路段將進行新建明隧道工程，因施工須動用大型機具，且涉及機具吊掛、頂版支撐及混凝土作業，考量道路寬度僅8公尺，為維護施工安全及用路人行車安全，將實施長達109天的交通管制，採每整點放行1次的方式通行。

公路局信義工務段表示，施工交通管制自10月31日起至明年2月16日止，每周一至周日均實施管制，採單線雙向通行，每整點放行1次。放行對象限於已抵達工區前、後管制點排隊等候的車輛，待車輛全數通過後，隨即重新封閉道路進行施工。

不過，施工期間仍有部分時段不實施管制，每天中午12時至下午1時暫停管制；連續假期原則上也不進行施工管制，現場會配置交通管制人員，維持單線雙向通行，並非全面恢復正常雙向通車。

信義工務段提醒，即使在預定放行時段，若遇臨時路況、施工需求或周邊環境有影響行車安全之虞，仍可能採取機動管制，待阻礙因素排除後才會放行。用路人通過管制路段時，應把握放行時間盡速通行，避免在途中任意停車或逗留，以免遭遇管制點重新封閉。

公路局也提醒，颱風、豪雨或連續降雨，以及地震過後，山區道路容易發生坍方、落石，路況較難掌握，非必要應避免進入山區，出發前可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP或路況廣播，掌握最新道路通阻資訊，預先規畫行程。