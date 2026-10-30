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高雄2「不連任」議員先後同案遭檢調鎖定 衝擊兒女接棒布局

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員陳明澤（右）在去年3月宣布不競選連任，改推女兒陳琳潔（左）參選。聯合報系資料照
高雄市議員陳明澤（右）在去年3月宣布不競選連任，改推女兒陳琳潔（左）參選。聯合報系資料照

高雄議員陳明澤、陳善慧先後涉入綠能光電廢土清運弊案，陳明澤遭法院收押近3個月、陳善慧今天則以250萬元交保。政界人士分析，民進黨陳明澤去年已宣布交棒女兒陳琳潔，第二選區選情單純，衝擊層面相對低。反觀無黨籍陳善慧今年8月才公布交棒兒子陳冠宇，左楠區競爭激烈，新人根基淺，相對不利。

民進黨籍六連霸市議員陳明澤涉案，已於 2026 年 8 月 1 日遭法院裁定羈押禁見至今。檢調查出另名無黨籍市議員陳善慧也涉案，昨搜索議會研究室並約談到案，複訊後向法院聲請羈押禁見，橋頭地方法院今天清晨裁定250萬元交保。

陳明澤去年3月宣布放棄競選連任，舉辦感恩茶會，向選民宣布女兒陳琳潔接棒參選高雄市第二選區（湖內、茄萣、路竹、阿蓮、田寮）市議員。此選區下屆議員選舉5搶3，外界看好尋求連任的黃明太、李亞築及新人陳琳潔。

陳明澤未能親自輔選，陳琳潔本月24日成立競選總部成立大會，市長候選人賴瑞隆、民進黨七名立委及內政部前部長余政憲等人相挺，現場湧入2千名支持者，聲勢浩大。

市議員第四選區（左營區、楠梓區）12人搶9席。國民黨李雅芬、白喬茵、李眉蓁、陳玫娟及陳麗珍等五席女將尋求連任，民進黨提名現任議員黃文志、李雅慧，以及新人張以理、尹立。另有無黨籍陳冠宇、柳淑芳、薛兆基（台灣前進陣線推薦）參選。

地方政壇人士說，左楠區實為10搶9局勢，陳善慧的基本盤以楠梓右昌為主，選票多、團結意識也高，其他候選人很難搶攻，不過陳善慧之子陳冠宇的形象看板8月之後才開始露出，交棒時間太晚、很多選民不熟悉，成為參選的最大致命傷。

地方人士觀察，陳善慧若涉案受牽制，連帶傷及陳冠宇形象，藍綠候選人都在搶攻右昌選票，很難斷言對哪一個單一候選人或政黨有利，陳善慧若早一年交棒，衝擊或許小一點。

高雄市議員陳善慧（右）在今年8月正式宣布不競選連任，改推兒子陳冠宇（左）接棒參選。聯合報系資料照
高雄市議員陳善慧（右）在今年8月正式宣布不競選連任，改推兒子陳冠宇（左）接棒參選。聯合報系資料照

議員 高雄 布局 檢調 高雄市 陳冠宇

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