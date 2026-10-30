高雄駁二化身深海廊道 SEA YOU海洋廢棄物巡迴展11月7日登場

「SEA YOU 海洋的星願與守護」海洋廢棄物治理巡迴展繼基隆暖場後，將於11月7日至29日在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫群B6倉庫開展，展覽結合6大主題展區、AI互動、光影展演及體感遊戲，其中高雄場特別規畫於11月21日下午5時推出限定「夜間光影走讀」活動，由燈籠魚帶隊，透過可攜式投影將展場周邊化為深海廊道，讓民眾邊走邊聽海洋故事，認識海廢治理與環境永續。

海洋委員會海洋保育署表示，高雄場特別邀請綠蠵龜「假龜紀」擔任南部代表海洋居民，呈現一次性塑膠袋與誤食等海廢議題，並化身「AI海洋治理分析員」，讓民眾能直接透過語音與角色互動。

現場亦設有Web AR角色蒐集任務，民眾只要使用手機掃描QR Code、蒐集5顆星願，即可解鎖高雄場代表角色，現場並規畫「海洋救援任務」、「淨海衝浪任務」等互動體驗，完成Kiosk互動任務還能生成個人專屬「海洋治理證書」。

海保署指出，本次展覽將闖關體驗與循環概念結合，民眾完成Web AR星願蒐集、解鎖角色，並分享海洋治理證書或觀展心得後，即可兌換限量海廢再生宣導品，完成任兩站角色蒐集，還可參與跨站限定好禮兌換及加碼抽獎。

高雄場展期自11月7日至11月29日，每天開放時間為中午12時至晚間8時，地點位於駁二藝術特區蓬萊倉庫群B6倉庫，海保署邀請大小朋友跟著海洋居民走進展場，從看見海廢、理解治理到參與行動，一起為海洋改變循環的方向。活動詳情可至官網（https://seayouocean.ai-amaze.com）查詢。