快訊

MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

法官70歲還想繼續審判工作 司法院打回票：恐不堪負荷

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄駁二化身深海廊道 SEA YOU海洋廢棄物巡迴展11月7日登場

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
「SEA YOU 海洋的星願與守護」高雄場展覽。圖／海洋保育署提供
「SEA YOU 海洋的星願與守護」高雄場展覽。圖／海洋保育署提供

「SEA YOU 海洋的星願與守護」海洋廢棄物治理巡迴展繼基隆暖場後，將於11月7日至29日在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫群B6倉庫開展，展覽結合6大主題展區、AI互動、光影展演及體感遊戲，其中高雄場特別規畫於11月21日下午5時推出限定「夜間光影走讀」活動，由燈籠魚帶隊，透過可攜式投影將展場周邊化為深海廊道，讓民眾邊走邊聽海洋故事，認識海廢治理與環境永續。

海洋委員會海洋保育署表示，高雄場特別邀請綠蠵龜「假龜紀」擔任南部代表海洋居民，呈現一次性塑膠袋與誤食等海廢議題，並化身「AI海洋治理分析員」，讓民眾能直接透過語音與角色互動。

現場亦設有Web AR角色蒐集任務，民眾只要使用手機掃描QR Code、蒐集5顆星願，即可解鎖高雄場代表角色，現場並規畫「海洋救援任務」、「淨海衝浪任務」等互動體驗，完成Kiosk互動任務還能生成個人專屬「海洋治理證書」。

海保署指出，本次展覽將闖關體驗與循環概念結合，民眾完成Web AR星願蒐集、解鎖角色，並分享海洋治理證書或觀展心得後，即可兌換限量海廢再生宣導品，完成任兩站角色蒐集，還可參與跨站限定好禮兌換及加碼抽獎。

高雄場展期自11月7日至11月29日，每天開放時間為中午12時至晚間8時，地點位於駁二藝術特區蓬萊倉庫群B6倉庫，海保署邀請大小朋友跟著海洋居民走進展場，從看見海廢、理解治理到參與行動，一起為海洋改變循環的方向。活動詳情可至官網（https://seayouocean.ai-amaze.com）查詢。

駁二 高雄 廢棄物 海洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ITF 台灣國際旅展11月6日登場 飯店餐券下殺5折、旅遊行程一次看

基隆公私協力潮境公園海岸清出242公斤海廢 導入國際監測調查機制

《膽大黨》海外巡迴首站登台！10月29日udn售票網搶先開賣

一閃即逝難捕捉！花蓮喙鯨20年累積140群次目擊 最長追蹤17年

相關新聞

高雄駁二化身深海廊道 SEA YOU海洋廢棄物巡迴展11月7日登場

「SEA YOU 海洋的星願與守護」海洋廢棄物治理巡迴展繼基隆暖場後，將於11月7日至29日在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫群B6倉庫開展，展覽結合6大主題展區、AI互動、光影展演及體感遊戲，其中高雄場特別規畫於11月21日下午5時推出限定「夜間光影走讀」活動，由燈籠魚帶隊，透過可攜式投影將展場周邊化為深海廊道，讓民眾邊走邊聽海洋故事，認識海廢治理與環境永續。

藤井風明晚世運開唱 警方動員400餘警民力封路

日本創作歌手藤井風（Fujii Kaze）世界巡迴演唱會「Fujii Kaze Prema World Tour」於明天晚間7時，在高雄世運主場館登場。為因應演唱會人潮及車潮，高雄市警方將動員400多名員警及義警執行交通疏導，世運大道明天上午9時至晚間12時實施交通管制，禁止車輛進入，呼籲歌迷多利用大眾運輸工具。

廣角鏡／屏東家扶3督導化身認養人 伴弱勢童逾20年

屏東家扶三名資深社工督導吳銀卿、許富惠、張延蕙投入國內外認養兒童工作廿年到廿六年，將助人專業化為長年承諾。從經濟扶助、兒少保護到寄養服務，陪伴無數弱勢家庭走過困境，以認養人的身分支持孩子成長，跨越地域與國界，讓愛不只停留在感動，更成為長久陪伴的力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。