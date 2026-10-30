藤井風明晚世運開唱 警方動員400餘警民力封路

日本創作歌手藤井風（Fujii Kaze）世界巡迴演唱會「Fujii Kaze Prema World Tour」於明天晚間7時，在高雄世運主場館登場。為因應演唱會人潮及車潮，高雄市警方將動員400多名員警及義警執行交通疏導，世運大道明天上午9時至晚間12時實施交通管制，禁止車輛進入，呼籲歌迷多利用大眾運輸工具。

高雄市警局表示，演唱會場地周邊不提供汽車停車位，建議民眾搭乘捷運或大眾運輸工具前往。機車則可停放在體育場內機車停車場、軍校路（世運大道至海功路段北往南方向路側）、左楠路捷運站以北兩側機車停車格，以及捷運站以南東側、軍校路西側眷村等處，合計約2000個停車位，配合管制時間開放。

警方預估散場時將湧現大量人潮，將針對左楠路與世運大道、軍校路與世運大道等重要路口加派警力疏導，並在世運大道南北兩側人行道採取南北向分流措施，引導搭乘捷運的民眾分散通行。散場時段預計投入300名警力及128名義交，加強周邊交通疏導。

交通接駁方面，主辦單位規劃演唱會進場時，提供台鐵新左營站（高鐵左營站）往返會場的免費接駁車。民眾也可搭乘捷運紅線至R17世運站下車，步行約5至8分鐘抵達會場；散場時則可步行至R17世運站或R18油廠國小站搭車，捷運公司也將加開班次疏運。

警方呼籲，歌迷參加演唱會應盡量不開車、少騎車，改搭公共運輸工具，並配合員警及義交指揮，遵守交通管制措施，以維護活動期間交通順暢及人車安全。