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高雄AI燈塔計畫成果發表 道路異常2分鐘派案、工業區空汙陳情降3成

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府今於棧叁庫 PIER F舉辦發表會，市長陳其邁（右三）攜同 NVIDIA輝達、中華電信、Linker Vision鑫蘊林科及資拓宏宇等夥伴分享成果。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府今於棧叁庫 PIER F舉辦發表會，市長陳其邁（右三）攜同 NVIDIA輝達、中華電信、Linker Vision鑫蘊林科及資拓宏宇等夥伴分享成果。記者徐白櫻／攝影

高雄市政府發表「高雄AI燈塔計畫」治理成果，展現交通管理、道路巡檢、積淹水監測及環境維護四大領域內容，其中環保局在煙霧、露天燃燒等偵測異常其況，最快可在30秒內推播影響示警，工業區空汙陳情下降三成之多。市長陳其邁強調，高雄是全球最早，也是規模最大的城市級的主權AI。

高市府在棧叁庫 PIER F舉辦發表會，市長陳其邁攜同 NVIDIA輝達、中華電信、Linker Vision鑫蘊林科及資拓宏宇等夥伴對外分享成果。

以交通局來說，整合 7組交通專家系統、串接 128 組 API，若有交通狀況，可比傳統人工紀錄提前14分鐘發出路網異常告警，協助交控人員及早掌握事故、施工占道等情況，爭取交通疏導與應變時間。

工務局部分，展現科技輔助道路巡檢、通報及修繕的應用效益，在運用公車等 45 輛移動載具及 135 支攝影機蒐集沿線影像，透過 AI 自動辨識道路坑洞與路面異常，結合位置資訊通報權責單位，可讓公車化身城市巡檢員，從發現坑洞到派工，最快僅約 2 分鐘。

水路局部分，在結合逾 400 處水情監測站及逾 1.3 萬支攝影機之後，可透過影像辨識與監測資料交叉比對，以 8 月豪大雨事件為例，AI 主動偵測事件占整體事件的52%。

環保局則導入煙道煙霧、露天燃燒、非法棄置、道路垃圾等 AI 辨識情境，整合公車巡檢與里幹事平台，於偵測異常後 30 秒內推播影像、位置等事件資訊，支援現場查證、清運及稽查作業。去年與今年比較，道路垃圾成情下降37％、工業區空汙陳情減少30.4％。

陳其邁將城市智慧治理系統比喻為人體大腦，結合相關夥伴的技術合作，可將感測器接收的不同訊息資料送往大腦處理，透過背後主權AI、VLM視覺語言模型的判斷、偵測、訓練與推理，並做整合資訊、主動發現、快速解決，從概念驗證、到商品驗證、應用驗證的智慧城市解決方案，高雄已經走在世界前端。

高雄市政府今於棧叁庫 PIER F舉辦「高雄AI燈塔智慧治理成果發表會」 。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府今於棧叁庫 PIER F舉辦「高雄AI燈塔智慧治理成果發表會」 。記者徐白櫻／攝影

高雄市政府今於棧叁庫 PIER F舉辦「高雄AI燈塔智慧治理成果發表會」 。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府今於棧叁庫 PIER F舉辦「高雄AI燈塔智慧治理成果發表會」 。記者徐白櫻／攝影

燈塔 高雄 空汙

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