颱風薔琵強風鹽霧傷恆春半島農作 綠委徐富癸籲加速救助

颱風薔琵日前挾帶強風及鹽霧掃過恆春半島，造成多項農作物受損。民進黨立委徐富癸今天邀集相關單位會勘，要求農業部「從速、從寬、從簡」，加速災損認定及救助作業。

立委徐富癸辦公室發布新聞稿表示，颱風薔琵帶來強風及鹽霧，恆春半島多項農作物受損，農民生計受到衝擊。徐富癸下午邀集農業部農糧署、高雄區農業改良場、屏東縣政府農業處及地方公所、農會等單位會勘。

徐富癸指出，颱風帶來強風及鹽霧，造成恆春地區洋蔥苗、胡麻、黑豆及大豆等作物受損，枋山地區芒果樹更出現葉片焦黃、枯萎等情形，農民擔憂影響後續生長及開花結果，嚴重影響明年收成。

徐富癸表示，農業天然災害救助最重要就是時效，要求農業部「從速」完成災損查報及認定，對符合救助標準作物儘速公告，同時，考量鹽霧造成農損可能具有遲發性，要求農糧署及高雄區農業改良場「從寬」評估，將後續可能出現的葉片枯萎、生長受阻及開花結果異常等損害納入專業認定，避免農民因災損未立即顯現而影響救助權益。

針對後續救助申請，徐富癸也要求農業部與地方政府，秉持「從簡」原則，簡化不必要行政程序。提醒受災農友，應儘速向所在地公所通報，並可利用「農產業天然災害現地照相App」拍照存證，留意後續救助公告及申請期限。

徐富癸表示，農民靠天吃飯已經相當辛苦，面對天然災害，政府更應及時伸出援手。他將持續追蹤農業部救助進度，協助恆春半島受災農民減輕損失、儘早復耕。

參與會勘者包含枋山鄉長羅金良、恆春前鎮長陳文弘及民進黨籍屏東縣議員潘芳泉等人，他們一致表示，農民投入大量人力及生產成本，卻可能因一場颱風蒙受重大損失，希望中央及地方農政單位儘速掌握災情，協助農民取得救助。