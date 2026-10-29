快訊

黃仁勳身邊有陸美女間諜！紐時爆美方監控內幕 川普早知情卻未行動

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風薔琵強風鹽霧傷恆春半島農作 綠委徐富癸籲加速救助

中央社／ 屏東縣29日電

颱風薔琵日前挾帶強風及鹽霧掃過恆春半島，造成多項農作物受損。民進黨立委徐富癸今天邀集相關單位會勘，要求農業部「從速、從寬、從簡」，加速災損認定及救助作業。

立委徐富癸辦公室發布新聞稿表示，颱風薔琵帶來強風及鹽霧，恆春半島多項農作物受損，農民生計受到衝擊。徐富癸下午邀集農業部農糧署、高雄區農業改良場、屏東縣政府農業處及地方公所、農會等單位會勘。

徐富癸指出，颱風帶來強風及鹽霧，造成恆春地區洋蔥苗、胡麻、黑豆及大豆等作物受損，枋山地區芒果樹更出現葉片焦黃、枯萎等情形，農民擔憂影響後續生長及開花結果，嚴重影響明年收成。

徐富癸表示，農業天然災害救助最重要就是時效，要求農業部「從速」完成災損查報及認定，對符合救助標準作物儘速公告，同時，考量鹽霧造成農損可能具有遲發性，要求農糧署及高雄區農業改良場「從寬」評估，將後續可能出現的葉片枯萎、生長受阻及開花結果異常等損害納入專業認定，避免農民因災損未立即顯現而影響救助權益。

針對後續救助申請，徐富癸也要求農業部與地方政府，秉持「從簡」原則，簡化不必要行政程序。提醒受災農友，應儘速向所在地公所通報，並可利用「農產業天然災害現地照相App」拍照存證，留意後續救助公告及申請期限。

徐富癸表示，農民靠天吃飯已經相當辛苦，面對天然災害，政府更應及時伸出援手。他將持續追蹤農業部救助進度，協助恆春半島受災農民減輕損失、儘早復耕。

參與會勘者包含枋山鄉長羅金良、恆春前鎮長陳文弘及民進黨籍屏東縣議員潘芳泉等人，他們一致表示，農民投入大量人力及生產成本，卻可能因一場颱風蒙受重大損失，希望中央及地方農政單位儘速掌握災情，協助農民取得救助。

恆春 徐富癸 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風農損逾4.4億元 農業部啟動現金救助、低利貸款助復耕

台東農損救助受理至11月9日 百香果每公頃最高19.5萬元

極端天氣變化多 桃園蘇俊賓籲檢討風災農損補助標準

立委指農損20%才符天災救助不公平 農業部允檢討

相關新聞

強化海巡執勤韌性 澎湖虎井離島廳舍啟用

海洋委員會主委管碧玲今天在虎井及桶盤漁港安檢所新建廳舍落成啟用時，肯定海巡在中秋節過後連扣4艘越界中國漁船，守護海域主權...

下班後繼續愛孩子！屏東家扶3督導化身認養人 一陪就是20多年

屏東家扶3名資深社工督導張延蕙、許富惠及吳銀卿，長年站在兒童與家庭服務第一線，陪伴無數家庭走過生活困境，也以認養人身分，將對孩子關懷化為實際行動，3人將獲家扶基金會表揚，張延蕙在國內認養26年、許富惠國內認養20年、吳銀卿國外認養20年，在工作之外，用一份長久承諾，陪伴孩子走向更有希望未來。

高雄國際鋼雕藝術節　8旬嬤化人生經歷創作金屬花

2026高雄國際鋼雕藝術節即日起至11月22日在駁二藝術特區展出，其中，85歲素人藝術家林洪玉秀以金屬紗網編織永不凋謝的...

小琉球公船琉興號擱淺送修！復航時間未定…通勤族哀嘆

琉球鄉公營交通船「琉興號」22日因為薔琵颱風帶來大風浪，疑似為了閃避漂流木擱淺，目前已被拖到高雄修船廠上架維修，鄉公所無法評估何時復航，對於靠公船通勤的鄉親來說，非常頭痛。琉球鄉公所表示已向其他船公司洽詢，希望能支援最早及最晚的航班，減少通勤族困擾。

高雄會展全年可望達400場 估168億元經濟效益

高雄會展經濟持續升溫，市府估今年會展活動可望達400場，吸引近300萬人次參與，帶動約新台幣168億元經濟效益。市府近日...

每周三林森路限定 屏東大學「啟利蹲下市集」陪伴身障夥伴邁向自立

一件件手工製作清潔用品、烘焙點心及生活小物，都是身心障礙朋友努力成果，國立屏東大學推動大學社會責任（USR）計畫，攜手在地社福團體，每周三上午在校園創新育成中心前舉辦「啟利蹲下市集」，身障朋友走出工坊，與顧客互動建立自信，讓社會看見他們的工作能力與價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。