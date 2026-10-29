屏南快速公路進度 公路局：總期程可望縮短1至2年

立法院交通委員會今天赴屏東考察地區交通建設，地方關注屏南快速公路進度，盼加速進行。交通部公路局表示，路線綜合規畫與環評採平行作業，總期程可望縮短1至2年。

立法院交通委員會考察屏東地區交通建設，在交通部南區養護工程分局楓港工務段召開會議，聽取地方意見。枋山鄉長羅金良與車城鄉長陳政雄一致表達，期盼分段施工，加速辦理。

出身恆春的國民黨籍屏東縣議員盧玟欣說，她當議員8年至今，開過多次類似會議，屏南快速公路是許多人內心期待，不希望每次選舉期間才講。她提出2個要求，先求有再求好，用地取得部分趕快處理；並希望每3個月或半年，主動向民眾說明進度。

蘇清泉表示，屏南快速道路預算經費最初估算，需新台幣1850億元，現已上漲至2000多億，若再拖延多年才動工，恐怕3000億元都不夠，一定要分段開工，將工期縮短。

徐富癸說，屏南快速道路垂直整合要加快進行，尤其用地取得部分，只要沒有爭議應優先處理。此外，枋山鄉較憂心道路對地方經濟與產業影響，應妥善規畫整合地方特產與特色產業。

公路局長林福山說明，路線綜合規畫將在年底前期末報告審訂，目前辦理二階環評。以前是綜規做完之後，再結合環評報院核定計畫。屏南快會採平行作業，若順利總期程可縮短1至2年時間。

依交通部公路局資訊，行政院2024年4月9日核定屏南快速公路可行性研究，計畫路線長度約65公里，起點為國道3號竹田系統延伸台88線，終點至恆春北端路廊，規劃8處交流道。

公路局指出，建設經費約2000多億元，目前已進行綜合規劃期末報告審查作業。第一階段環評作業已於今年2月13日通過；環境部6月30日召開範疇界定會議，7月14日確認範疇調查項目，目前正辦理第二階段環評，一年四季生態及其他環境現況調查。建設計畫核定後，接續辦理設計及用地取得約1.5至2年。