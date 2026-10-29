「『海角七號』造夢者」恆春演出 音樂劇返故事萌芽地

全民大劇團音樂劇作品「『海角七號』造夢者」，11月於恆春文化中心劇場館登場，帶領觀眾走入幕後，見證魏德聖導演逆風追夢動人歷程，而音樂劇選擇重返故事萌芽之地，別具意義。

屏東縣政府今天新聞稿表示，電影「海角七號」當年以新台幣5.3億元票房寫下國片傳奇，也讓恆春半島的陽光、海風與人情味深深烙印在觀眾心中。全民大劇團音樂劇作品「『海角七號』造夢者」，將於11月7日晚上7時30分、11月8日下午2時於恆春文化中心劇場館登場。

縣府表示，擅長以幽默與淚水交織當代議題的全民大劇團，多年來深耕台灣劇場界，創下多部原創作品票房完售佳績，「『海角七號』造夢者」匯集超強金牌製作陣容，由魏德聖、陳怡靜擔任監製，金牌導演謝念祖執導，並邀請音樂鬼才陳建騏擔任音樂總監。製作團隊將視角轉向2008年「海角七號」誕生前夕，揭開魏德聖導演在資金匱乏、外界質疑的巨大壓力下，如何憑著對電影的執著，將恆春半島的在地風光化為台灣電影史上難以取代的經典傳奇。

「『海角七號』造夢者」集結孫協志、卓文萱、徐詣帆、夏靖庭、夏宇童等實力派演員共同飆戲，透過現場演繹，觀眾不僅能重溫當年的經典旋律，更能一窺電影情節之外那些不為人知的幕後血淚與堅持。音樂劇選擇重返故事的萌芽之地，別具深刻的意義。

當年經典拍攝地之一的墾丁夏都沙灘酒店響應支持，夏都沙灘酒店訂房即享購票75折優惠。演出購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活平台。