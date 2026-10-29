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百大文化基地徵選 金門文化局盼串聯在地文化資源

中央社／ 金門29日電

文化部推動百大文化基地，金門文化局表示，金門有戰地、僑鄉、閩南等文化資源，盼與中央合作，協助各個文化潛力點檢視、串聯自身文化資源，呈現更豐富的文化面貌。

文化部2025年徵選出全台110處百大文化基地，金門有2處獲選，分別為「僑鄉金門－王慶雲洋樓1934」及「聚落自發的近代化教育場所：古崗學校洋樓」。

金門縣文化局長陳榮昌接受中央社記者採訪表示，今年起文化局協助金門文化潛力點梳理、檢視自身文化特色參與第2屆百大文化基地遴選，輔導對象中共有12處潛力點申請今年百大文化基地徵選。

陳榮昌表示，金門戰地背景與先民下南洋打拚等歷史是與台灣較不同之處，此次申請團體就包含由軍事據點活化場地、融合僑鄉文化據點等，「希望透過培力計畫，讓民間團體更知道如何運用自己的文化資源」。

陳榮昌提到，培力計畫除進行一對一訪視、提案輔導等，日前也辦理文化潛力點串聯推廣成果市集，集結文化潛力點與上屆獲選的「古崗學校」、「王慶雲洋樓」，展示自身文化特色與民眾互動。

陳榮昌表示，金門許多文化潛力點過去都單打獨鬥，希望透過百大文化基地徵選機會串聯不同基地、團體，讓遊客、在地人能更深刻、多元體驗金門的文化魅力。

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