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台9線南迴公路餘7.2公里未拓寬 雙流至丹路段動土

中央社／ 屏東縣29日電

台9線南迴公路為連接屏東與台東主幹道，原為2車道易回堵，歷年持續拓寬，現僅雙流至新路7.2公里未改善；其中雙流至丹路段的拓寬工程今天動土，預計2031年底完工。

交通部公路局南區養護工程分局今天舉辦「台9線440K+320~445K+068（雙流~丹路）拓寬改善工程」動土祈福典禮，同時為立法院交通委員會考察屏東地區交通建設行程。交通部政務次長陳彥伯、公路局長林福山、屏東縣政府秘書長楊慶哲、民進黨立委徐富癸、國民黨立委蘇清泉及在地民代出席。

陳彥伯表示，南迴拓寬改善最後一哩路，2件工程即將開工及完成設計。對於工程能順利推動，有2個感謝及1個要求。感謝屏東縣長周春米及縣府、獅子鄉公所、各民意代表協助及支持，也感謝各立法委員對計畫預算支持及對交通建設的監督。同時要求公路局施工團隊，工程如期如質完工。

徐富癸表示，屏東從農漁大縣到科技新城轉型過程，交通建設為重中之重。從南迴公路拓寬，到未來高鐵南延、屏南快道、高雄捷運延伸林邊，及恆春觀光鐵道，每條都是產業、觀光發展重要契機，盼縮短行政流程，加速建設推動。

蘇清泉表示，丹路到新路段應儘速完成設計發包，並分段施工，否則所需經費恐將持續上漲。經費部分會全力支持，不會刪預算。

南區養護工程分局表示，南迴公路未拓寬改善前原僅雙向2車道，且線形不佳，常造成車流回堵，更常因颱風豪雨侵襲致坍方中斷。經歷年持續改善，多數路段已拓寬為雙向4車道，屏東至台東旅行時間縮短30分鐘。

南區養護工程分局提及，雙流至新路路段仍有7.2公里維持雙向2車道未完成改善，因大型車受縱坡與彎道路段影響，且無超車空間，尖峰車流容易延滯。雙流至丹路工程率先施工，工程起點位於台9線雙流橋，終點銜接丹路外環道（沙布鐵橋），全長約4.8公里，工程金額約新台幣42.27億元，今年11月開工，預計2031年底完工。

南迴公路 屏東 陳彥伯

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