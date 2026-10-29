高雄AI燈塔展現智慧治理成果 陳其邁：盼成應用典範

高雄市政府今天舉辦「高雄AI燈塔智慧治理成果發表會」，市長陳其邁表示，高雄燈塔計畫是目前全球最早、也是規模最大的城市級主權AI，盼能成為其他國內外城市的應用典範。

高雄市政府今天舉辦「高雄AI燈塔智慧治理成果發表會」，攜手NVIDIA（輝達）、中華電信、LinkerVision（鑫蘊林科）及資拓宏宇等廠商，展示AI應用於高雄市交通管理、道路巡檢、水情掌握及環境維護等領域的成果。

陳其邁出席表示，高雄燈塔計畫是目前全球最早、也是規模最大的城市級的主權AI，盼能智慧治理系統及城市驗證成果，能成為其他國內外城市的應用典範，引領城市發展、改善人民生活，讓城市治理更聰明有效率。

陳其邁說明高雄智慧城市治理的運作邏輯與方式，將城市智慧治理系統比喻為人體大腦，結合NVIDIA、Linker Vision、中華電信等夥伴技術合作，完成整合資訊、主動發現、快速解決，從概念驗證、到商品驗證、應用驗證的智慧城市解決方案。

陳其邁表示，過去利用鑑別式AI各自解決各種不同的市政問題，卻往往淪為資料孤島，現階段高雄已建立起生成式的主權AI平台作為城市治理的大腦，快速提高行政效率，並引領城市發展、改善人民生活。

高雄市政府表示，高雄燈塔計畫導入AI技術，主動看見問題、採取行動，從過去被動接受民眾報案、等待派工、各自處理，走向主動應變、即時掌握、快速處置，執行以來成果豐碩，大幅提升城市治理效率。

成果發表會上展現高雄智慧治理成果，並聚焦於交通、工務、水利及環保四大市政智慧應用。市府指出，未來將持續以市民需求及實際應用成效為導向，精進影像辨識與事件通報機制，深化交通、防災及環境維護等領域的應用。