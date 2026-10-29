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高雄林園空氣檢出微塑膠 環團籲新興污染物納環評

中央社／ 高雄29日電

國際環境組織綠色和平今天指出，桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園石化聚落周邊空氣均檢出微塑膠及有機磷酸酯（OPEs），呼籲應設監測機制，將新興污染物納新四輕等石化開發案環評

國際環境組織綠色和平與中原大學環境工程學系副教授江政傑團隊合作，於民國114年8月、10至11月及今年1月，在桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園三處產業聚落的核心區、上下風處、周邊社區及背景點進行空氣採樣。

綠色和平今天中午召開記者會公布調查結果，取得的45件空氣樣品中均確認有微塑膠存在，觀察到2460顆疑似微塑膠，其中299顆經光譜確認為合成聚合物，以碎片與纖維較為普遍。進一步分析發現，有160顆，約53.5%塑膠顆粒材質與周邊產業生產或使用的材料類型相近，為追查污染來源提供線索。

其中，高雄林園在夏、秋、冬3次採樣中，核心區與下風處疑似微塑膠濃度均高於同期背景點，且下風處工業相關塑膠顆粒占比高於上風處。此外，3地空氣微粒均檢出常用作塑化劑與阻燃劑的有機磷酸酯（OPEs），區域平均以雲林最高，其次為高雄、桃園。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，石化聚落是塑膠製品源頭，調查顯示石化產業從生產製造階段就開始產生微塑膠。過去空污關注多集中在揮發性有機物、PM2.5等傳統污染物，微塑膠屬尚未被常規監測涵蓋的新興污染物，應重視其環境與健康風險。

國立屏東科技大學環境工程與科學系主任趙浩然指出，既有研究已在人體肺組織檢出微塑膠。依此次研究參數估算，相同空氣濃度下，嬰幼兒及兒童每公斤體重微塑膠估計吸入量較高，兒童OPEs估計吸入量約為成人的2.39倍。部分OPEs具潛在內分泌干擾作用，應持續追蹤敏感族群暴露與長期健康影響。

針對調查結果，綠色和平呼籲環境部與高雄市政府建立微塑膠及新興污染物監測與溯源機制，並將新興污染物與累積影響納入石化開發環評。

張凱婷強調，面對高雄林園新四輕擴建案，建議市府與環境部要求開發單位將新興污染物背景調查及居民健康暴露納入環評，高雄市長參選人也應審慎評估新四輕產能擴張必要性。

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