強化海巡執勤韌性 澎湖虎井離島廳舍啟用

海洋委員會主委管碧玲今天在虎井及桶盤漁港安檢所新建廳舍落成啟用時，肯定海巡在中秋節過後連扣4艘越界中國漁船，守護海域主權及漁民權益。

海巡署金馬澎分署所轄虎井及桶盤漁港安檢所新建廳舍，今天由海洋委員會主委管碧玲等人共同主持剪綵揭牌。

管碧玲表示，澎湖海巡自今年中秋連假過後，接連查扣4艘越界作業的中國漁船，海巡團隊守護我國海域主權及漁民權益，表示肯定。安檢所不僅是執勤據點，也是駐守離島海巡人員的家，提供更完善的勤務與生活環境，強化海巡執勤韌性。

管碧玲指出，「海巡守護國家，國家也要守護海巡」，政府以具體行動支持第一線，持續改善待遇福利、應勤能量及廳舍環境，其中待遇福利則規劃提升「海上職務加給」、「海上船舶聘僱船務人員近海及遠洋薪點折合率」、「警勤加給」、「危險職務加給」「海巡人員監偵職務加給」及「海巡特勤部隊加給」等6項加給，大幅改善待遇福利。

海巡署金馬澎分署表示，馬公虎井及桶盤原有安檢所，因長期受到海風與鹽害侵蝕，空間與設施已不敷使用，自113年7月動工，克服離島運輸、天候及施工等困難，歷經2年3個月完工，新建工程總經費近新台幣7200萬元，提供第一線海巡人員執勤、辦公與備勤的工作環境。