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下班後繼續愛孩子！屏東家扶3督導化身認養人 一陪就是20多年

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶三名資深社工督導吳銀卿（左起）、許富惠、張延蕙，長年站在兒童與家庭服務第一線，陪伴無數家庭走過生活困境，也以認養人身分，將對孩子關懷化為實際行動。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶三名資深社工督導吳銀卿（左起）、許富惠、張延蕙，長年站在兒童與家庭服務第一線，陪伴無數家庭走過生活困境，也以認養人身分，將對孩子關懷化為實際行動。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶3名資深社工督導張延蕙、許富惠及吳銀卿，長年站在兒童與家庭服務第一線，陪伴無數家庭走過生活困境，也以認養人身分，將對孩子關懷化為實際行動，3人將獲家扶基金會表揚，張延蕙在國內認養26年、許富惠國內認養20年、吳銀卿國外認養20年，在工作之外，用一份長久承諾，陪伴孩子走向更有希望未來。

社工年資34年張延蕙，當年加入國內認養人的契機，是家扶基金會正招募認養人。當時仍在第一線服務的她，經常接觸前來申請經濟扶助家庭，看見許多父母即使努力生活，仍難以滿足孩子的基本需求。因身為社工，更能理解弱勢家庭處境，以認養人的身分為孩子提供支持。

社工年資33年的許富惠，在成為國內認養人之前，已是屏東家扶助學人多年。真正觸動她的是一對來自台北認養人夫妻。兩人每年南下屏東，參加認養人相見會，只為關心他們認養恆春孩子。即使夫妻倆滿頭白髮，對孩子關心從未減少。這份跨越距離、持續多年的愛，感動許富惠，讓她決定加入認養人行列，至今已20年。她從別人的故事裡看見愛的力量，讓這份愛延續。

社工年資27年的吳銀卿，將認養當作送給婚姻的一份特別禮物。她與先生討論，一起成為家扶國外認養人，認養來自衣索比亞的孩子。了解到當地家庭生活困難，孩子面臨失學與教育資源不足的處境，夫妻倆透過認養，為遠方孩子多提供一份支持。20年來，吳銀卿最期待的就是收到孩子的來信。不同的語言與文字，讓每封信都格外珍貴，她細心保存每一封來信，珍藏著這段跨越國界的情誼。

三名督導歷經經濟扶助、兒少保護及寄養服務等工作，也曾在屏東家扶恆春、潮州服務處及屏東市服務。從山區到海邊，她們看見家庭為生活努力身影，更理解孩子在困境中需要什麼，屏東家扶指出，以專業陪伴家庭，也以認養人的身分，為孩子多留一份穩定的支持。

屏東家扶指出，認養人表揚，不只是對認養人多年付出肯定，更是對她們長年關懷兒童的溫暖見證，愛不只是一時的感動，更是一直陪伴下去的承諾。   

認養 家扶 屏東

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