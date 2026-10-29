高雄國際鋼雕藝術節　8旬嬤化人生經歷創作金屬花

2026高雄國際鋼雕藝術節即日起至11月22日在駁二藝術特區展出，其中，85歲素人藝術家林洪玉秀以金屬紗網編織永不凋謝的花朵，將人生經歷化為創作，成為展覽亮點。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，展覽以鋼鐵產業文化為核心，透過主題展、現地創作營、街區策展及國際論壇，呈現金屬材料與當代藝術的交會。

文化局長王文翠表示，鋼雕藝術節自2002年創辦以來，持續以金屬為媒介，展現鋼鐵產業與當代藝術的多元面貌。高雄的築港工程、拆船業及煉鋼產業累積豐富的勞動記憶，今年以「SUPER STAGE」為題，將城市視為創作舞台，邀集國內外藝術家從材料、技術及勞動經驗出發，探索鋼鐵超越工業用途的藝術可能。

文化局表示，主題展「安全第一 SUPER SAFE」以工廠安全規範為策展概念，將駁二蓬萊B3倉庫打造成收藏產業記憶的保險箱，展場運用H型鋼意象設計展台，搭配象徵高溫冶煉的橘紅色調，展出設計產品、金屬家具及反映勞動與生活經驗的作品。

其中，林洪玉秀的「萬年吉祥花」格外吸睛，她年輕時曾在鹽埕學習裁縫，為許多新娘縫製婚紗，10多年前意外跌傷造成耳神經受損，聽力逐漸退化。為排解生活寂寞，她重拾手藝，以金屬紗網編織婚紗常見的蕾絲花朵，進而創作出立體金屬花簇，讓花朵以另一種形式永不凋零。

此外，今年展覽也首度延伸至鹽埕街區，「鋼鐵外傳 SUPER LOCAL」串聯6個藝術空間及高雄市立歷史博物館，規劃工作坊、打鐵體驗、現場音樂會及文化走讀等活動。