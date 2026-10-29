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小琉球公船琉興號擱淺送修！復航時間未定…通勤族哀嘆

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
琉球鄉公營交通船「琉興號」22日疑似為了閃避漂流木擱淺，目前已送修。圖／民眾提供
琉球鄉公營交通船「琉興號」22日疑似為了閃避漂流木擱淺，目前已送修。圖／民眾提供

琉球鄉公營交通船「琉興號」22日因為薔琵颱風帶來大風浪，疑似為了閃避漂流木擱淺，目前已被拖到高雄修船廠上架維修，鄉公所無法評估何時復航，對於靠公船通勤的鄉親來說，非常頭痛。琉球鄉公所表示已向其他船公司洽詢，希望能支援最早及最晚的航班，減少通勤族困擾。

琉球鄉公營交通船琉興號過去曾因各種原因數度受損，這次又為因為颱風，為了閃避海面漂流木加上颱風造成的長浪推移船身，偏移到大福港港區內消波塊觸礁，是改換新船後首度擱淺。

琉興號立刻請拖船業者送往修船廠，船身明顯受到摩擦損傷，螺旋槳毀損嚴重。琉球鄉公所指出，客輪航安標準高，要在驗船中心勘傷，確定何處需要修復或未發現的損傷，務必全船都要修復完成，目前無法預設修好時間及價格。

琉興號是許多小琉球通勤族倚賴的交通工具，上午7時及下午6時45分往來東港的船班，許多學生、上班族及就醫長者幾乎每天都會使用，尤其是下午船班是所有東琉線船班最晚班次，周五還會延後到晚上7時，方便旅外鄉親轉乘。

如今公船停班讓通勤族十分頭痛，洪姓學生在東港讀高中，每天都要搭公船上下課，他說，公船所在的大福港離他家比較近，如今只能到白沙港搭私船，路途遠人又較多，真的很麻煩，希望公船能加速修理完成。

琉球鄉公所表示，了解公船對鄉親的重要性，目前已向有意願的船公司洽詢，希望能支援清晨及夜航航班，讓鄉親的生活盡速回復正常。東港海事有一些每天通勤的小琉球學生，因公船未開學生搭民船可能遲到，學校也派車到東港碼頭接送學生，每日搭乘約10人，希望降低對學生就學的影響。

琉球 小琉球 通勤族

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