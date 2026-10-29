台電捐血活動 空軍馬公基地官兵響應

台電尖山發電廠「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動今天登場，空軍馬公基地勤務隊50餘位官兵以行動響應，挽袖捐出熱血，愛心不落人後。

台電「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，由尖山發電廠、台電工會第56分會、尖電職工福利會共同舉辦，今天起一連3天在馬公捐血站舉辦捐血活動，歡迎澎湖各界踴躍挽袖捐血。尖山發電廠廠長李鳳春率先捐出鮮血，空軍馬公基地勤務隊由政戰處長黃煒迪率領50餘位官兵響應，也有不少民眾主動前往捐血。

馬公捐血站長許文坤表示，時序進入秋冬，血庫持續拉警報，期盼澎湖各界響應挽袖捐血，減輕血庫不足的壓力，並致贈感謝狀，由李鳳春代表接受。

台電尖山發電廠表示，台電自103年起首次舉辦捐血活動，獲得各界響應，每位捐血250c.c.者，可獲贈新台幣300元餐券及100元取貨券，今年邁入第13年，迄今未曾中斷辦理。12年來，捐血人數近2800人，捐血累積近70萬c.c.，適時紓緩血庫庫存不足的壓力。