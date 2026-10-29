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高雄會展全年可望達400場 估168億元經濟效益

中央社／ 高雄29日電

高雄會展經濟持續升溫，市府估今年會展活動可望達400場，吸引近300萬人次參與，帶動約新台幣168億元經濟效益。市府近日帶隊赴新加坡參展，接洽國際會議及企業獎勵旅遊。

經發局今天發布新聞稿表示，自2024年推動會展擴大補助計畫以來，截至今年10月共受理169件申請案，國際台商年會、全球創業競賽及大型學術會議接連在高雄舉辦。近日市府也率領業者赴新加坡參加亞洲國際旅遊展（ITB Asia），已有業者洽詢2027年近2000人大型獎勵旅遊活動。

經發局長廖泰翔表示，市府持續落實「會展帶動產業、產業串聯城市」理念，整合會展場館、旅宿、交通及觀光資源，吸引國際商務人潮，帶動住宿、餐飲、零售與觀光消費，擴大會展經濟效益。

經發局表示，今年多場國際盛會在高雄舉辦，包括9月登場的世界台灣商會聯合總會第32屆年會，吸引全球數十國、逾千名海外台商代表參與；全球創業競賽「2026 Taiwan Startup World Cup」則首度在高雄設立正式賽區，串聯國際創投、新創團隊及企業資源，協助台灣新創接軌國際市場。

在學術交流方面，台灣教育研究學會與世界教育研究學會2026國際學術研討會在高雄舉行，匯聚全球30多國、約700名教育研究學者，展現高雄承辦大型國際學術會議的能力。

經發局指出，市府自2013年成立會展推動辦公室，提供單一窗口、場地媒合及跨局處行政協調等服務；2024年起推動會展擴大補助計畫，每案最高提供價值200萬元補助，並結合交通票券、商圈夜市券及城市體驗，降低主辦單位籌辦負擔。

高雄 補助 新加坡

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