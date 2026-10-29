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每周三林森路限定 屏東大學「啟利蹲下市集」陪伴身障夥伴邁向自立

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學攜手在地社福團體，每周三上午在校園創新育成中心前舉辦「啟利蹲下市集」，身障朋友走出工坊，與顧客互動建立自信，讓社會看見他們的工作能力與價值。記者劉星君／攝影
屏東大學攜手在地社福團體，每周三上午在校園創新育成中心前舉辦「啟利蹲下市集」，身障朋友走出工坊，與顧客互動建立自信，讓社會看見他們的工作能力與價值。記者劉星君／攝影

一件件手工製作清潔用品、烘焙點心及生活小物，都是身心障礙朋友努力成果，國立屏東大學推動大學社會責任（USR）計畫，攜手在地社福團體，每周三上午在校園創新育成中心前舉辦「啟利蹲下市集」，身障朋友走出工坊，與顧客互動建立自信，讓社會看見他們的工作能力與價值。

「啟利蹲下市集」結合屏東縣啟智協進會及屏東基督教勝利之家，啟智協進會三沐工坊小作所、勝利之家服務對象擔任攤主，展售製作商品，市集就位在屏東市熱鬧的林森路上。

屏東大學特教系特聘教授黃玉枝說，USR計畫不只是協助身障朋友製作商品，更重要的是培養成年身心障礙者自立生活能力，透過與社區民眾接觸，學習人際互動，實踐社區共融。

為讓身障朋友有能力獨立完成商品，屏東大學跨系所投入專業資源。應用化學系副教授李佳穎說，團隊在產品研發過程，將製作流程簡化，讓身障朋友動手完成，最大的回饋就是看到他們有能力賺取收入，展現自身價值。

行銷與流通管理學系助理教授尤松文指出，從市集海報、布條設計到行銷宣傳，都由學生結合課程協助完成，透過實際展售平台，讓大學專業與地方需求接軌。

三沐工坊小作所社工陳香慈說，商品都是服務對象努力製作，擺攤販售，對他們而言是極大的成就感，也希望讓更多民眾認識身障朋友努力的一面。

勝利之家主任陳秀琴表示，市集不僅增加商品曝光，更讓服務對象有機會直接面對顧客，學習介紹商品、與人溝通，讓外界知道身障者同樣具備工作能力。

長期關注弱勢權益屏東縣議員李世斌也是市集常客。他觀察，從最初人潮不多，到現在越來越多人知道這處市集，願意前來選購。民眾蔡先生說，身障朋友商品很有競爭力，社會應給予更多機會與鼓勵。

「啟利蹲下市集」推動2年，每周三上午10時半至12時半溫暖登場，對身障朋友來說，賣出的不只是一件商品，更是靠自己努力獲得肯定。

屏東大學攜手在地社福團體，每周三上午在校園創新育成中心前舉辦「啟利蹲下市集」，身障朋友走出工坊，與顧客互動建立自信，讓社會看見他們的工作能力與價值。記者劉星君／攝影
屏東大學攜手在地社福團體，每周三上午在校園創新育成中心前舉辦「啟利蹲下市集」，身障朋友走出工坊，與顧客互動建立自信，讓社會看見他們的工作能力與價值。記者劉星君／攝影

屏東大學攜手在地社福團體，每周三上午在校園創新育成中心前舉辦「啟利蹲下市集」，身障朋友走出工坊，與顧客互動建立自信，讓社會看見他們的工作能力與價值。記者劉星君／攝影
屏東大學攜手在地社福團體，每周三上午在校園創新育成中心前舉辦「啟利蹲下市集」，身障朋友走出工坊，與顧客互動建立自信，讓社會看見他們的工作能力與價值。記者劉星君／攝影

屏東大學 身障 陪伴

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