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媽媽手繪房屋圖、阿公阿嬤送的陶笛！屏東演武場展出「時光禮物月台」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東演武場「屏藏心」系列特展第四檔「時光禮物月台」，即日起展出至2027年1月10日，個人珍藏物件，訴說青春、愛情、成長與家人陪伴的人生故事。圖／屏東縣府文化處提供
屏東演武場「屏藏心」系列特展第四檔「時光禮物月台」，即日起展出至2027年1月10日，個人珍藏物件，訴說青春、愛情、成長與家人陪伴的人生故事。圖／屏東縣府文化處提供

屏東演武場「屏藏心」系列特展第四檔「時光禮物月台」，即日起展出至2027年1月10日，個人珍藏物件訴說青春、愛情、成長與家人陪伴的人生故事。從見證人生重要時刻的紀念物，到承載家人心意的日常物品，每件收藏都藏著一段獨一無二的回憶，邀請民眾走進展場，感受物件背後溫暖深刻的情感。

屏東縣政府文化處表示，「屏藏心」系列以收藏為核心，探索物件背後的人生故事。「時光禮物月台」以「禮物」為策展意象，呈現日常物件如何因一個人、一段關係或某個重要時刻，成為無可取代的記憶。

展覽呈現收藏與生命經驗的多重連結，從記錄母親對家庭用心的手繪房屋設計圖、承載祖父母陪伴與成長記憶的陶笛，到陪伴音樂夢想起步的第一台DJ控制器，看似平凡的物品，都蘊藏著獨特的人生片段與情感重量。

展場另設互動展牆「巨型禮物盒」，邀請民眾拿起筆，以文字或圖畫寫下給自己或他人的祝福，共同創造更多值得珍藏的美好。

配合屏東公園「2026屏東聖誕節」活動，屏東演武場將從2026年11月6日至2027年1月3日延長開館至晚間9時，邀請民眾走進「時光禮物月台」，細細品味物件背後的情感故事，在歲末佳節中重新翻開記憶抽屜，找回歷經歲月依然閃閃發光的珍貴心意。

屏東演武場「屏藏心」系列特展第四檔「時光禮物月台」，即日起展出至2027年1月10日，個人珍藏物件，訴說青春、愛情、成長與家人陪伴的人生故事。圖／屏東縣府文化處提供
屏東演武場「屏藏心」系列特展第四檔「時光禮物月台」，即日起展出至2027年1月10日，個人珍藏物件，訴說青春、愛情、成長與家人陪伴的人生故事。圖／屏東縣府文化處提供

屏東演武場「屏藏心」系列特展第四檔「時光禮物月台」，即日起展出至2027年1月10日，個人珍藏物件，訴說青春、愛情、成長與家人陪伴的人生故事。圖／屏東縣府文化處提供
屏東演武場「屏藏心」系列特展第四檔「時光禮物月台」，即日起展出至2027年1月10日，個人珍藏物件，訴說青春、愛情、成長與家人陪伴的人生故事。圖／屏東縣府文化處提供

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