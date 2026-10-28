民代化身受困傷患！柴壽山叢林搜救實戰演練 繩索擔架救援畫面曝光

高雄柴壽山鄰近市區，擁有豐富自然生態與登山步道，是民眾登山健行的熱門去處，但山區原始林線錯綜複雜，野徑與岔路密布，迷途及意外受傷事件時有所聞。為提升郊山複雜地形的搜尋與救援能力，高雄市消防局舉辦「第五屆ORT叢林搜索救援專長班」，邀請多位民意代表親自扮演受困傷患，讓搜救人員在接近真實的環境中演練，強化山域事故應變能力。

這次訓練的一大亮點，是立法委員黃捷、高雄市議員李雅慧、張博洋、市議員候選人尹立，以及里長謝錫元等人，親自掛上裝備、化身演練中的受困傷患。搜救隊員接獲任務後，必須克服崎嶇地形與叢林阻礙，迅速找到待援者，再運用繩索、攜帶式擔架等裝備，將傷患安全撤離。演練過程中，搜救人員穿梭林間、突破地形限制，從接近傷患、評估狀況到架設裝備、搬運撤離，每個環節都考驗團隊默契與應變能力。透過民意代表親身體驗受困情境，也讓參與者更直接了解山域救援的困難，以及搜救人員面對複雜地形時所承受的風險。

高雄市消防局長王志平表示，柴壽山雖然緊鄰市區，看似容易親近，但山區天然野徑密布、地形崎嶇，還有刺藤、陡壁及多變的生態環境，增加搜尋與救援的不確定性。即使是經驗豐富的登山者，也不能輕忽山林潛藏的風險，登山前應做好行程規畫，並隨時留意自身狀況與環境變化。

中華戶外探險協會雲豹工作隊專業教官宋德威表示，這次專長班訓練項目包括GPS定向應用、叢林穿越、刀斧運用、夜間行進、繩索確保及傷患搬運等實務操作，透過初階與進階課程，協助參訓人員熟悉山域環境與各項救援技術。宋德威指出，郊山地形看似平易近人，實際上可能因植被茂密、路徑不明及地勢陡峭，增加搜尋難度，救援複雜程度不容小覷。透過持續訓練，讓警消與民間搜救團隊熟悉特殊地形及救援程序，才能在民眾發生意外時，及時找到受困者並展開救援。

消防局表示，透過ORT叢林搜索救援專長班的實戰演練，期望持續提升官方與民間搜救團隊的協作能力，讓山域救援更有效率，也提醒民眾享受登山樂趣之餘，應做好行前準備、攜帶必要裝備，避免因一時疏忽而陷入險境。

高雄市消防局舉辦「第五屆ORT叢林搜索救援專長班」，訓練民間搜救隊員的應變能力。記者劉學聖／攝影

高雄市消防局舉辦「第五屆ORT叢林搜索救援專長班」，邀請多位民意代表親自扮演受困傷患，讓搜救人員在接近真實的環境中演練，強化山域事故應變能力。記者劉學聖／攝影