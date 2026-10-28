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澎湖海事2生代表中華台北 出戰特奧七人制足球

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖高級海事水產職業學校陳恩宏與朱育澄2人，獲選特殊奧林匹克七人制足球中華台北代表隊選手，今天隨中華特奧會前往北京參賽，期為澎湖、為國爭光。

澎湖海事表示，陳恩宏與朱育澄2位獲選中華台北代表隊選手，今天由特教組郭仁祥及吳青憲2位老師陪同赴台北後，與國內其他選手一起搭機前往中國北京參加特殊奧林匹克七人制足球賽，賽程至11月4日。

澎湖高級海事水產職業學校校長顏嘉禾今天在臨行前召集參賽師生，給予支持與勉勵，期許2位選手將平日訓練的成果，化為賽場上的自信與力量，發揮團隊默契、勇敢迎接挑戰，旗開得勝、爭取佳績，為學校、為國爭光，也叮嚀注意安全，平安完成賽事。

澎湖海事表示，學校今年首次以「普特融合足球」形式參與國際賽事選拔，陳恩宏與朱育澄2人順利獲選北京東亞區代表隊選手，要感謝陳婷文老師與足球社協助推動，以及身心障礙者服務協會社工林姮妤、草根足球社教練阮人哲等利用假日協助培訓，陪伴學生在合作中建立自信、累積經驗，勇敢邁向國際舞台。

澎湖 海事 足球

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