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金門傳統建築修復25年投入逾12億 夏興17號、官裡18號獲特優

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今天舉辦優良成果暨活化再利用年度評鑑頒獎典禮，表揚3件活化再利用特優案例，從古厝、洋樓修復到民宿經營。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府今天舉辦優良成果暨活化再利用年度評鑑頒獎典禮，表揚3件活化再利用特優案例，從古厝、洋樓修復到民宿經營。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府推動傳統建築風貌獎助計畫25年，截至今年10月20日，全縣累計完工789棟，核發獎助經費逾12億元。縣府今天舉辦優良成果暨活化再利用年度評鑑頒獎典禮，表揚13件傳統建築修復優良案件，以及3件活化再利用特優案例，從古厝、洋樓修復到民宿經營，讓老建築不只留下歷史，也能重新融入地方生活。

此次「113及114年度傳統建築優良成果評選」共評選34件竣工案件，選出特優2件、優選5件及佳作6件，其中夏興17號與官裡18號獲特優肯定，獲獎案件在傳統材料保存、工法運用、建築風貌維護及修復品質等方面展現特色，背後仰賴屋主、設計團隊、營造廠商及傳統匠師共同投入。

除修復工程外，如何讓老屋持續使用，也是傳統建築保存的重要課題。縣府此次表揚114及115年度活化再利用評鑑特優案件，包括南山39號「悠哉悠古厝民宿」、後浦「甄洋樓」及官澳15號「八八觀海古厝民宿」，肯定經營者投入空間管理、建築維護及地方文化推廣，透過民宿經營、服飾體驗等方式，讓遊客有機會走進老屋、認識金門聚落文化。

副縣長陳祥麟出席頒獎時表示，這項獎助計畫推動25年，累計修復789棟閩南建築及洋樓，投入經費逾12億元，是金門重要的文化資產。面對傳統匠師逐漸凋零、修復材料取得不易等挑戰，縣府將持續辦理初階及進階匠師培訓，促進傳統技藝傳承。

陳祥麟指出，傳統建築修復須兼顧歷史風貌與現代生活需求，外觀應維持傳統特色，內部則可透過無障礙設施及人性化設計改善居住舒適度，並藉由審議機制及補助措施，減輕民眾修繕負擔。他也向投入傳統工藝逾50年、獲國家文化資產保存獎的審議委員王天木致敬，感謝匠師及委員長期付出。

縣府另於10月6日與金沙鎮青嶼17號傳統建築所有權人簽約，合作推動祖厝保存，目前持續辦理規劃設計，後續將依程序發包修復工程，並研議活化用途，盼成為青嶼聚落新的文化據點。

城鄉發展處表示，傳統建築保存不只著重修復，更須兼顧後續維護、活化使用及技藝傳承，未來將持續透過獎助、輔導及評鑑，鼓勵屋主與經營者共同參與，讓金門古厝、洋樓延續歷史記憶，也為聚落注入新的活力。

金門副縣長陳祥麟（左二）頒發114年度修復傳統建築特優案件，圖為官裡18號傳統建築的代表人。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長陳祥麟（左二）頒發114年度修復傳統建築特優案件，圖為官裡18號傳統建築的代表人。記者蔡家蓁／攝影

金門副縣長陳祥麟（中）頒發113年度修復傳統建築特優案件，圖為夏興17號陳佑笙傳統建築的代表人。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長陳祥麟（中）頒發113年度修復傳統建築特優案件，圖為夏興17號陳佑笙傳統建築的代表人。記者蔡家蓁／攝影

金門縣府今天舉辦優良成果暨活化再利用年度評鑑頒獎典禮，表揚13件傳統建築修復優良案件，以及3件活化再利用特優案例，從古厝、洋樓修復到民宿經營。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府今天舉辦優良成果暨活化再利用年度評鑑頒獎典禮，表揚13件傳統建築修復優良案件，以及3件活化再利用特優案例，從古厝、洋樓修復到民宿經營。記者蔡家蓁／攝影

金門 修復 建築

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