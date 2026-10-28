藤井風演唱會31日高雄登場 市府公布交通資訊

日本歌手藤井風10月31日將在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦演唱會，高雄市交通局今天表示，活動當天世運大道將實施交通管制，會場依往例不提供汽車停車位，但有免費接駁車。

藤井風「Fujii Kaze Prema World Tour – Kaohsiung」演唱會將於10月31日在高雄世運主場館舉辦。交通局今天發布新聞稿表示，世運大道預計當天上午9時至24時實施交通管制，除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，汽機車均禁止通行及停放。

此外，YouBike「國家運動訓練中心大門」、「世運大道」、「捷運世運站（1號出口）」、「世運主場館」等站點10月31日7時至隔日1時暫停營運。

交通局提醒，演唱會活動期間，左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議駕駛於活動期間，盡量避免行駛會場周邊道路並提前改道，南北方向可利用民族路、博愛路、高鐵路，東西方向可改道至加昌路、新莊一路、水管路。

另外，此次活動規劃免費「高鐵左營站-世運主場館」接駁專車，於10月31日下午3時至7時提供進場接駁服務，10月31日晚上9時至11時提供散場接駁服務；捷運公司也將提高疏運量能，散場期間將縮短班距為3至5分鐘。

活動機車臨時停放區則規劃於世運主場館西南側、軍校路（世運大道至海功路）西側及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為10月31日上午9時至晚上11時，欲騎車前往會場的民眾可多利用，並留意開放時段，務必準時離場。

另會場依往例「不提供汽車停車位」，世運主場館周邊道路禁止臨停接送，警察局將加強違規停車拖吊取締，如有接送需求，可多利用周邊捷運站（如生態園區站、都會公園站）接送，搭乘計程車可利用捷運世運站西北側的招呼站上下客。

此外，台鐵公司及高鐵公司將配合加開北上列車，高鐵公司並於10月31日增開一班晚上10時20分北上列車，詳細列車及購票資訊可至台鐵等官網查詢。