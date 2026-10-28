快訊

王偉忠預告「他終於來了！」 蔣萬安今與太太石舫亘接受王偉忠專訪

不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒

獨／金鐘鏡頭拍到黃鐙輝「喉部異常凸起」！粉絲寫信提醒 老婆急帶他就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳林國小新建動土 陳其邁：大林蒲遷村邁入實質推動

中央社／ 高雄28日電

配合大林蒲遷村計畫，高雄市鳳山區鳳林國小新建工程今天動土，高雄市長陳其邁表示，鳳林國小新校區動工，象徵大林蒲遷村計畫邁入實質推動階段，落實市府「先建後遷」的承諾。

陳其邁致詞表示，大林蒲遷村計畫歷經多年推動，市府持續與地方進行面對面溝通，大林蒲遷村不只是居住空間遷移，更牽涉文化權、教育權及生活權的完整保障，其中學童就學問題一直是居民最關心的議題之一。

陳其邁說，未來新校區除導入沉浸式雙語教學空間、智慧閱讀站等設施外，也將融入大林蒲文史記憶與海洋文化意象，讓下一代了解地方歷史脈絡與家鄉故事，延續居民共同記憶與文化認同。

陳其邁指出，新校舍未來將打造兼具教育、美學與永續理念的標竿學校。校園除國小教育空間外，也整合幼兒園及托育等功能，提供完整學習與照顧環境，預計可容納18班、約540名學生就讀，並將於119年2月完工，9月正式招生。

教育局表示，擁有109年歷史的鳳林國小長年深耕地方教育，此次遷校新建特別將大林蒲文化元素納入校園整體規劃，融合海洋意象、地方歷史及綠建築概念，打造兼具環境教育、人文傳承與智慧學習功能的新世代校園。

高雄 陳其邁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東潮青圖書分館青創空間動土 預計117年完工

台中校園變身！從新設校到禮堂圓夢 家長孩子都有感

台南中營國小北棟教室啟用 師生歡喜優質學習環境

融入山城特色 苗栗縣總圖設計亮相

相關新聞

深入馬太鞍溪潰壩泥流重災區 屏東特搜5人獲頒行政院三等功績獎章

屏東縣政府今主管會報，縣長周春米頒發行政院三等功績獎章給消防局特種搜救大隊分隊長洪柏軒，以及隊員林楷晟、張仡迪、李凡益、何繽峻等5人，表彰其於去年9月第一時間馳援花蓮光復鄉，深入馬太鞍溪堰塞湖潰壩泥流重災區，執行搜救任務。

金曲歌王歌后領軍13組卡司 2026狂客音樂祭11月7、8日屏東登場

客家音樂盛典「2026狂客音樂祭」11月7、8日在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場。今年集結13組實力派歌手與人氣樂團，從經典金曲、流行音樂到獨立樂團，打造跨世代音樂盛宴；現場超過60家品牌進駐「狂客市集」、豐富客家文化體驗及特色打卡場景，串聯音樂、美食與文化，邀請全台民眾免費入場，感受屏東客家文化多元魅力。

看電影不用百里奔波 恆春「半島大戲院」11月起營運

看電影不用再跑上百公里，屏東縣政府在恆春文化中心打造「半島大戲院」，11月起與國賓影城、國家電影及視聽文化中心合作，引進首輪院線強片及熱門二輪電影，首波片單包括經典電影「進擊的鼓手」、「魯冰花」、「奧德賽」等，讓恆春半島鄉親就近就能看電影。

接力台南車站！高捷美麗島站白色鋼琴開放使用 網讚：全台最美彈琴場地

台南車站公共鋼琴區近期成為民眾前往彈琴秀才藝的熱門景點。日前有網友發現，位於高雄美麗島站「光之穹頂」下方的白色平台型三角演奏鋼琴，擺放於被紅龍柱圍起的圓形立台上，由於仍需登記才能使用，似乎不如台南車站的公共鋼琴「親民」。網友紛紛許願，希望高雄捷運站也能有一開放民眾自由使用的公共鋼琴區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。