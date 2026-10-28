鳳林國小新建動土 陳其邁：大林蒲遷村邁入實質推動

配合大林蒲遷村計畫，高雄市鳳山區鳳林國小新建工程今天動土，高雄市長陳其邁表示，鳳林國小新校區動工，象徵大林蒲遷村計畫邁入實質推動階段，落實市府「先建後遷」的承諾。

陳其邁致詞表示，大林蒲遷村計畫歷經多年推動，市府持續與地方進行面對面溝通，大林蒲遷村不只是居住空間遷移，更牽涉文化權、教育權及生活權的完整保障，其中學童就學問題一直是居民最關心的議題之一。

陳其邁說，未來新校區除導入沉浸式雙語教學空間、智慧閱讀站等設施外，也將融入大林蒲文史記憶與海洋文化意象，讓下一代了解地方歷史脈絡與家鄉故事，延續居民共同記憶與文化認同。

陳其邁指出，新校舍未來將打造兼具教育、美學與永續理念的標竿學校。校園除國小教育空間外，也整合幼兒園及托育等功能，提供完整學習與照顧環境，預計可容納18班、約540名學生就讀，並將於119年2月完工，9月正式招生。

教育局表示，擁有109年歷史的鳳林國小長年深耕地方教育，此次遷校新建特別將大林蒲文化元素納入校園整體規劃，融合海洋意象、地方歷史及綠建築概念，打造兼具環境教育、人文傳承與智慧學習功能的新世代校園。