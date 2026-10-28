深入馬太鞍溪潰壩泥流重災區 屏東特搜5人獲頒行政院三等功績獎章

屏東縣政府今主管會報，縣長周春米頒發行政院三等功績獎章給消防局特種搜救大隊分隊長洪柏軒，以及隊員林楷晟、張仡迪、李凡益、何繽峻等5人，表彰其於去年9月第一時間馳援花蓮光復鄉，深入馬太鞍溪堰塞湖潰壩泥流重災區，執行搜救任務。

周春米說，搜救隊伍抵達後旋即深入淤泥最深、建物損毀最嚴重核心地帶。現場泥流黏稠難行、建物結構鬆動且地貌持續劇變，環境極為險惡。5人分別擔負現場指揮、深層搜索、定位與撤離支援等關鍵任務，冒險深入結構受損建物全力搜尋受困民眾。4天搜救任務，特搜大隊完成3波次撤離，共救出64名受困民眾。

周春米說，此次寶貴救援經驗獲國際媒體關注報導，特搜大隊後續更受邀赴瑞士出席NHPW年會，與各國防救災夥伴深入交流第一線實務作法。

特搜大隊分隊長洪柏軒說，隨著氣候變遷，面臨災害型態越來越多變，天災不只是地震，還有洪災，洪災在各國呈現型態又多所不同，他們到瑞士出席年會，分享救援經驗，互相交流。

「救災是與高度風險共存的艱鉅挑戰」，周春米說，感謝5名同仁付出及眷屬背後堅定支持。縣府將持續挹注資源充實先進救災裝備、深化專業應變訓練，落實各項照護措施，做第一線同仁最堅實的後盾。