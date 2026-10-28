快訊

手機128GB還有人買？他好奇「受眾到底是誰」 兩派網友掀論戰

吃藥開車恐「藥駕」！食藥署點名9類藥品 安眠藥、感冒藥都上榜

獨／國票金開會通過薪酬改革方案形同未降 董總每月薪酬比兆豐多逾10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄萬聖節狂歡派對來了 連嗨3天360度巨型南瓜燈點亮衛武營

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
2026高雄萬聖節10月30日至11月1日在衛武營登場，除了升級360度巨型南瓜燈光秀，還有親子裝扮星光大道、DIY裝扮基地及250攤特色市集。圖／高雄市教育局提供
2026高雄萬聖節10月30日至11月1日在衛武營登場，除了升級360度巨型南瓜燈光秀，還有親子裝扮星光大道、DIY裝扮基地及250攤特色市集。圖／高雄市教育局提供

去年吸引60萬人次朝聖的高雄萬聖節，再掀搞怪熱潮！2026高雄萬聖節10月30日至11月1日在衛武營登場，除了升級360度巨型南瓜燈光秀，還有親子裝扮星光大道、DIY裝扮基地及250攤特色市集，台鋼雄鷹啦啦隊女孩也將現身點燈，迎接3天限定的狂歡派對。

高雄萬聖節近年成為南台灣熱門節慶活動，去年吸引60萬人次參與，今年再度擴大規模，從燈光展演、舞台表演到親子互動體驗全面升級，9大主題打卡專區，讓民眾白天逛市集、玩變裝，夜晚欣賞絢麗燈光秀，感受萬聖節的奇幻魅力。

今年最吸睛的亮點之一，就是傳統遊行大改版！市府首度推出兩天限定的「親子裝扮星光大道」，讓精心變裝的小朋友不再只是跟著隊伍走，而是成為鎂光燈下的主角，無論化身小巫師、吸血鬼或各種奇幻角色都有機會大秀裝扮。

除了變裝走秀，今年還新增親子互動體驗區裝扮基地，由家長陪伴孩子利用現場提供材料包，變身小小設計師手作專屬萬聖節配件，打造獨一無二搞怪造型。

首創雙舞台邀請YOYO、MOMO、小公視及紙風車劇團輪番登場，台鋼雄鷹啦啦隊女孩也將現身點燈儀式，與大小朋友迎接萬聖節狂歡夜，從白天熱鬧到晚上。

逛累了還能吃美食、挖寶，串聯衛武營文化中心周邊，集結超過250攤特色市集，以文青時尚風格融合神祕鬼怪元素，從特色小吃、在地美食到創意商品應有盡有。

高雄市教育局長吳立森表示，今年萬聖節主軸定調親子共玩、創意裝扮、節慶體驗，鼓勵家長陪伴孩子在遊戲、創作及互動中學習，發揮想像力與創造力，留下難忘親子回憶。

教育局提醒，活動期間預料將湧入大量人潮，建議民眾多利用捷運、公車等大眾運輸工具前往衛武營，並預留交通時間，配合現場工作人員引導，共同維護活動秩序與安全。

2026高雄萬聖節10月30日至11月1日在衛武營登場，除了升級360度巨型南瓜燈光秀，還有親子裝扮星光大道、DIY裝扮基地及250攤特色市集。圖／高雄市教育局提供
2026高雄萬聖節10月30日至11月1日在衛武營登場，除了升級360度巨型南瓜燈光秀，還有親子裝扮星光大道、DIY裝扮基地及250攤特色市集。圖／高雄市教育局提供

高雄市教育局長吳立森（右）表示，今年萬聖節主軸定調親子共玩、創意裝扮、節慶體驗，鼓勵家長陪伴孩子在遊戲、創作及互動中學習，發揮想像力與創造力，留下難忘親子回憶。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局長吳立森（右）表示，今年萬聖節主軸定調親子共玩、創意裝扮、節慶體驗，鼓勵家長陪伴孩子在遊戲、創作及互動中學習，發揮想像力與創造力，留下難忘親子回憶。圖／高雄市教育局提供

360度巨型南瓜燈光秀已經完成充氣矗立在衛武營草地上。圖／高雄市教育局提供
360度巨型南瓜燈光秀已經完成充氣矗立在衛武營草地上。圖／高雄市教育局提供

360度巨型南瓜燈光秀已經完成充氣矗立在衛武營草地上。圖／高雄市教育局提供
360度巨型南瓜燈光秀已經完成充氣矗立在衛武營草地上。圖／高雄市教育局提供

衛武營 萬聖節 南瓜 高雄 市集

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026高雄萬聖節 陳其邁：大南瓜將跟我一起畢業

萬聖節討糖吃 醫師揭高糖陷阱：小心孩子情緒也搗蛋

光復連假台南景點夯、累計吸引逾121萬人潮 市區商圈吸客逾71萬人次

金曲歌王歌后領軍13組卡司 2026狂客音樂祭11月7、8日屏東登場

相關新聞

高雄萬聖節狂歡派對來了 連嗨3天360度巨型南瓜燈點亮衛武營

去年吸引60萬人次朝聖的高雄萬聖節，再掀搞怪熱潮！2026高雄萬聖節10月30日至11月1日在衛武營登場，除了升級360度巨型南瓜燈光秀，還有親子裝扮星光大道、DIY裝扮基地及250攤特色市集，台鋼雄鷹啦啦隊女孩也將現身點燈，迎接3天限定的狂歡派對。

金曲歌王歌后領軍13組卡司 2026狂客音樂祭11月7、8日屏東登場

客家音樂盛典「2026狂客音樂祭」11月7、8日在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場。今年集結13組實力派歌手與人氣樂團，從經典金曲、流行音樂到獨立樂團，打造跨世代音樂盛宴；現場超過60家品牌進駐「狂客市集」、豐富客家文化體驗及特色打卡場景，串聯音樂、美食與文化，邀請全台民眾免費入場，感受屏東客家文化多元魅力。

看電影不用百里奔波 恆春「半島大戲院」11月起營運

看電影不用再跑上百公里，屏東縣政府在恆春文化中心打造「半島大戲院」，11月起與國賓影城、國家電影及視聽文化中心合作，引進首輪院線強片及熱門二輪電影，首波片單包括經典電影「進擊的鼓手」、「魯冰花」、「奧德賽」等，讓恆春半島鄉親就近就能看電影。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。