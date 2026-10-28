高雄萬聖節狂歡派對來了 連嗨3天360度巨型南瓜燈點亮衛武營

去年吸引60萬人次朝聖的高雄萬聖節，再掀搞怪熱潮！2026高雄萬聖節10月30日至11月1日在衛武營登場，除了升級360度巨型南瓜燈光秀，還有親子裝扮星光大道、DIY裝扮基地及250攤特色市集，台鋼雄鷹啦啦隊女孩也將現身點燈，迎接3天限定的狂歡派對。

高雄萬聖節近年成為南台灣熱門節慶活動，去年吸引60萬人次參與，今年再度擴大規模，從燈光展演、舞台表演到親子互動體驗全面升級，9大主題打卡專區，讓民眾白天逛市集、玩變裝，夜晚欣賞絢麗燈光秀，感受萬聖節的奇幻魅力。

今年最吸睛的亮點之一，就是傳統遊行大改版！市府首度推出兩天限定的「親子裝扮星光大道」，讓精心變裝的小朋友不再只是跟著隊伍走，而是成為鎂光燈下的主角，無論化身小巫師、吸血鬼或各種奇幻角色都有機會大秀裝扮。

除了變裝走秀，今年還新增親子互動體驗區裝扮基地，由家長陪伴孩子利用現場提供材料包，變身小小設計師手作專屬萬聖節配件，打造獨一無二搞怪造型。

首創雙舞台邀請YOYO、MOMO、小公視及紙風車劇團輪番登場，台鋼雄鷹啦啦隊女孩也將現身點燈儀式，與大小朋友迎接萬聖節狂歡夜，從白天熱鬧到晚上。

逛累了還能吃美食、挖寶，串聯衛武營文化中心周邊，集結超過250攤特色市集，以文青時尚風格融合神祕鬼怪元素，從特色小吃、在地美食到創意商品應有盡有。

高雄市教育局長吳立森表示，今年萬聖節主軸定調親子共玩、創意裝扮、節慶體驗，鼓勵家長陪伴孩子在遊戲、創作及互動中學習，發揮想像力與創造力，留下難忘親子回憶。

教育局提醒，活動期間預料將湧入大量人潮，建議民眾多利用捷運、公車等大眾運輸工具前往衛武營，並預留交通時間，配合現場工作人員引導，共同維護活動秩序與安全。

2026高雄萬聖節10月30日至11月1日在衛武營登場，除了升級360度巨型南瓜燈光秀，還有親子裝扮星光大道、DIY裝扮基地及250攤特色市集。圖／高雄市教育局提供

高雄市教育局長吳立森（右）表示，今年萬聖節主軸定調親子共玩、創意裝扮、節慶體驗，鼓勵家長陪伴孩子在遊戲、創作及互動中學習，發揮想像力與創造力，留下難忘親子回憶。圖／高雄市教育局提供

360度巨型南瓜燈光秀已經完成充氣矗立在衛武營草地上。圖／高雄市教育局提供