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影／金酒傳國玉璽酒申購今抽籤 4千名幸運兒轉售酒商可賺7、8千元

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門酒廠今天舉行「傳國玉璽酒抽籤記者會」，金門酒廠董事長吳昆璋（左二）與金門酒廠總經理王中聖（右二）強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠今天舉行「傳國玉璽酒抽籤記者會」，金門酒廠董事長吳昆璋（左二）與金門酒廠總經理王中聖（右二）強力推薦。記者蔡家蓁／攝影

延續12生肖玉璽酒的熱潮，金門酒廠今年推出壓軸新品「傳國玉璽酒」，每盒售價高達2萬3000元，今天上午舉行公開抽籤，從符合資格的的12萬1657人中抽出幸運的4千位縣民，每人限購1盒。不過，面對酒市景氣低迷，加上新品售價提高，有酒商評估，傳國玉璽酒轉售行情恐不如過往生肖玉璽酒，溢價收購金額可能僅有7000至8000元。

金門酒廠上午在行政大樓舉行「傳國玉璽酒抽籤記者會」，由縣副縣長陳龍安與金酒董事長吳昆璋共同啟動抽籤，在財政處長陳國庭、金酒總經理王中聖、副總經理黃海山、趙志中與律師、資訊專家共同見證下，抽出幸運民眾。中籤名單預計下午5時30分前公布，可至金酒公司官網（www.kkl.com.tw）或撥打客服專線0800-033-823查詢。

金酒表示，抽籤資格以10月12日為造冊基準日，當日年滿18歲且設籍金門滿1年的縣民，均可參加。中籤者須依戶籍所在村里分日購買，價購期間為11月13日至26日，每日上午8時30分至中午12時、下午1時30分至5時，在金酒福利大樓三樓辦理；補價購日期為12月12日至13日，逾期視同放棄。

不過，傳國玉璽酒能否延續生肖玉璽酒過往的市場行情，仍受關注。有酒商指出，目前整體酒市低迷，加上新品售價提高、與大環境的景氣不佳，市場收購意願恐受影響，估計收購價約7000至8000元，難以超越過去12款生肖玉璽酒的行情。

金酒自2015年推出「羊名天下」起，每年推出一款生肖玉璽酒，歷經猴、雞、狗、豬、鼠、牛、虎、兔、龍、蛇，至2026年「馬到成功」，十二生肖系列正式集結。此次推出傳國玉璽酒，則以傳國玉璽的歷史意象為靈感，象徵系列從生肖紀念走向文化收藏與家族傳承。

酒體採用與榮獲2025年國際烈酒競賽（ISC）中式白酒類最高榮譽Trophy的56度12年陳年金門高粱酒同質酒基，由品酒師逐罈挑選、勾調；酒器則採脫蠟琉璃工法，結合龍形細節、方形基座與「受命于天、既壽永昌」璽文，凸顯傳統印璽文化。

吳昆璋表示，希望傳國玉璽酒不只是生肖系列的收藏延伸，更能成為傳承給下一代的作品。陳龍安則指出，金門歷經戰地歲月，累積古厝、僑鄉情感與文化資產，玉璽所代表的傳承精神，也能連結金門的歷史記憶。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

延續生肖玉璽酒十二年來的佳績，金門酒廠隆重推出「0.6L-56度傳國玉璽酒」，預料將掀起一陣收購潮。記者蔡家蓁／攝影
延續生肖玉璽酒十二年來的佳績，金門酒廠隆重推出「0.6L-56度傳國玉璽酒」，預料將掀起一陣收購潮。記者蔡家蓁／攝影

延續生肖玉璽酒十二年來的佳績，金門酒廠隆重推出「0.6L-56度傳國玉璽酒」，今天舉行「傳國玉璽酒抽籤記者會」。記者蔡家蓁／攝影
延續生肖玉璽酒十二年來的佳績，金門酒廠隆重推出「0.6L-56度傳國玉璽酒」，今天舉行「傳國玉璽酒抽籤記者會」。記者蔡家蓁／攝影

金門酒廠今天舉行「傳國玉璽酒抽籤記者會」，由金門縣副縣長陳龍安負責抽各鄉鎮的抽籤順序。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠今天舉行「傳國玉璽酒抽籤記者會」，由金門縣副縣長陳龍安負責抽各鄉鎮的抽籤順序。記者蔡家蓁／攝影

金門酒廠今天舉行「傳國玉璽酒抽籤記者會」，由金門縣副縣長陳龍安（右）與金門酒廠董事長吳昆璋（左）共同啟動抽籤儀式，以隨機方式抽出4千位幸運縣民。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠今天舉行「傳國玉璽酒抽籤記者會」，由金門縣副縣長陳龍安（右）與金門酒廠董事長吳昆璋（左）共同啟動抽籤儀式，以隨機方式抽出4千位幸運縣民。記者蔡家蓁／攝影

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