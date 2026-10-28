金曲歌王歌后領軍13組卡司 2026狂客音樂祭11月7、8日屏東登場

客家音樂盛典「2026狂客音樂祭」11月7、8日在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場。今年集結13組實力派歌手與人氣樂團，從經典金曲、流行音樂到獨立樂團，打造跨世代音樂盛宴；現場超過60家品牌進駐「狂客市集」、豐富客家文化體驗及特色打卡場景，串聯音樂、美食與文化，邀請全台民眾免費入場，感受屏東客家文化多元魅力。

縣府客家事務處表示，今年狂客音樂祭卡司陣容堅強，兩天演出精彩可期。11月7日由韋禮安、李翊君、羅文裕、JHall、黑旋風、陳以諾及冰球樂團輪番登台；11月8日則由周蕙、羅時豐、吳汶芳、甜約翰、U：NUS及火焰蟲接力開唱。13組歌手與樂團匯聚不同世代、不同音樂風格，從膾炙人口的經典情歌到充滿個性樂團演出，展現客家音樂祭兼容並蓄的魅力，讓樂迷連兩天沉浸在精彩音樂饗宴。

除舞台演出，現場將打造熱鬧「狂客市集」，集結超過60家品牌，帶來可可、釀醬、六堆黑豬及客家米食等屏東在地特色風味，讓民眾在聽音樂之餘，也能品味地方風土與客家飲食文化。市集廊道以「恁靚」、「還得人惜」等生活化客語串旗妝點，融入客家語言與美學元素，打造兼具文化特色與拍照趣味的打卡場景，讓客語自然走進生活。

為增添活動互動性，現場規畫多元客家文化體驗，包括「說客語送好禮」、搗麻糬、油紙傘彩繪、藍染、客家香包及米苔目DIY等，邀請民眾透過聽、說、玩、做，親身感受客家文化的生活魅力。

此外，民眾只要依活動規定，與客家主題布置合影並上傳至Facebook或Instagram（FB／IG），即可兌換限量免費手作體驗，鼓勵大小朋友參與，讓客家文化在歡樂互動中自然傳承。

「2026狂客音樂祭」市集下午4時開始，演唱會下午4時50分至晚間9時登場，活動全程免費入場，地點為屏東縣內埔鄉六堆紀念公園（內埔鄉公所旁）。

屏東縣政府邀請全台民眾於11月7、8日相約屏東，聽好歌、逛市集、體驗客家文化，一起「共下來尞」，更多活動資訊請至「屏東縣政府客家事務處」Facebook粉絲專頁查詢。