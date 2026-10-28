看電影不用百里奔波 恆春「半島大戲院」11月起營運

看電影不用再跑上百公里，屏東縣政府在恆春文化中心打造「半島大戲院」，11月起與國賓影城、國家電影及視聽文化中心合作，引進首輪院線強片及熱門二輪電影，首波片單包括經典電影「進擊的鼓手」、「魯冰花」、「奧德賽」等，讓恆春半島鄉親就近就能看電影。

縣府文化處表示，恆春半島數十年來缺乏常態營運的電影院，居民想看電影必須舟車勞頓前往屏東或高雄。恆春文化中心定位為多元藝文場館，不僅提供民謠及各類藝文展演空間，也將電影放映納入場館服務，兼具生活娛樂與藝文推廣。

「半島大戲院」將於11月1日下午4時推出首場放映，重映經典電影「進擊的鼓手」打頭陣，接續規畫片單包括好萊塢史詩鉅作「奧德賽」與流行天王傳記電影「麥可傑克森」，及台灣經典電影「魯冰花」數位修復版，讓觀眾在大銀幕重溫經典感動。

戲院也將同步引進新片，包括紀錄片「與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧」、「洛基：一戰成名」等，還有多部熱門國片與特色選片，從科幻、音樂到親子動畫，滿足不同年齡層的喜好需求。

文化處表示，「半島大戲院」推出屏東藝遊卡會員專屬優惠，持卡會員於小廳場次可免費索取1張電影票，大廳場次每張優惠價50元，11月場次將從10月28日起開放購票及索票，詳細資訊可至恆春文化中心官方粉絲專頁查詢。