接力台南車站！高捷美麗島站白色鋼琴開放使用 網讚：全台最美彈琴場地

台南車站公共鋼琴區近期成為民眾前往彈琴秀才藝的熱門景點。日前有網友發現，位於高雄美麗島站「光之穹頂」下方的白色平台型三角演奏鋼琴，擺放於被紅龍柱圍起的圓形立台上，需登記才能使用，似乎不如台南車站的公共鋼琴「親民」。網友紛紛許願，希望高雄捷運站也能有開放民眾自由使用的公共鋼琴區，而這個願望快速被採納。

高雄市議員郭建盟昨(27)日在Threads發文表示，經蒐集民眾建議後，美麗島站的白色平台鋼琴已開放大眾自由使用，不需事先登記，原有平台也已移除，將鋼琴重新調整至中央位置，讓民眾能更自在地享受音樂。

消息曝光後，不少人盛讚美麗島站「光之穹頂」的場地搭配白色鋼琴相當夢幻，彈奏起來更有氛圍，有人已帶孩子前往體驗，也有不少人在現場彈琴後大讚，鋼琴移到中間區域使用起來更加親民友善。

有人笑稱美麗島站鋼琴準備「超越台南鋼琴」，還有人直呼「鋼琴終於不再只是擺設」，開放自由使用後，才能真正發揮公共鋼琴的價值；也有人認為高雄捷運採納民眾意見的效率相當高，值得稱許。

除了美麗島站，留言中也有人提到高雄衛武營、大東藝術中心等地同樣設有鋼琴，認為公共空間能提供民眾接觸音樂的機會，是值得持續推廣的好事。不過，也有網友趁機對美麗島站環境提出建議，希望捷運站能改善漏水問題，並維持冷氣開放，讓被譽為最美地鐵站的空間更加完善。