三山國王二王爺坐鎮競總…果真抽中2號 潮州鎮長候選人王建元：我又姓王

2026九合一選舉今候選人號次抽籤，屏東縣潮州鎮長候選人王建元抽中2號，巧合的是，他在競選總部成立前，到潮州信仰中心、250多年歷史潮州三山國王廟擲筊，獲二王爺趙軒連賜3個聖筊，迎請二王爺坐鎮競總。王建元說，當時期待能抽中2號，今天果真如願，「姓名前的空白圈圈寫上2號，我又姓王，剛好就是二王」感恩神明庇佑。

王建元現為潮州鎮公所主任秘書，他在潮州鎮公所服務20年，公務人員特考分發到潮州鎮公所，至今未離開，潮州鎮大小事他幾乎無所不知，他也長年感受在地信仰潮州三山國王庇佑。

王建元投入鎮長選舉後，他在競選總部成立前，特別前往潮州三山國王廟祈求神明坐鎮總部，先詢問王爺是否願意前往，得到聖筊，再分別向三位王爺擲筊請示，大王爺、三王爺均擲出笑筊，唯獨二王爺連續賜下3個聖筊，讓他相當感動。

王建元說，迎請二王爺到總部，希望庇佑選舉期間平安順利，沒想到抽籤又與二王爺巧妙呼應，讓他直呼「真的很巧」。

潮州福安宮也是潮州重要信仰中心，王建元說，他感受到潮州福安宮福德正神神恩。百年歷史潮州福安宮曾面臨占用道路問題，2020年「千人遷廟」解決窘境，1600人將超過1200公噸的廟體向西拉移2公尺，感動眾人，2年後，新廟在2022年11月2日入火安座，也是跟「2」充滿緣分與巧合。

王建元說，潮州三山國王廟又稱「忠主宮」，位於潮州舊街，是重要信仰中心。三山國王信仰源自廣東潮州府揭陽縣霖田，供奉巾山、明山、獨山三位國王，分別為大王爺連傑、二王爺趙軒、三王爺喬俊，清乾隆38年（1773年）建廟。

「潮州歷史不只有日式歷史建築，三山國王信仰更見證地方數百年移民文化」，王建元說，這次二王爺坐鎮、抽中2號。總部除了二王爺鎮守，還有東港東隆宮溫府千歲、潮州福安宮觀音佛祖。

屏東縣潮州鎮長候選人4搶一，抽籤號次結果：1張王惠雪、2王建元、3潘素霞、4洪明江。

屏東縣潮州鎮長候選人王建元競選總部神明鎮守，中間為三山國王廟二王爺。記者劉星君／攝影