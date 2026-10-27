洪棟霖推競選歌曲「媽宮向前行」 澎湖青年參與創作

澎湖縣地方公職選舉競爭激烈，國民黨馬公市長參選人洪棟霖今天發表競選歌曲「媽宮向前行」，表達對在地的情感與期待，盼讓馬公迎向更美好的未來。

洪棟霖表示，「媽宮向前行」由澎湖在地青年任光凱等人創作，並由舞蹈老師黃春梅所屬舞群編排舞蹈，今天在競選總部結合音樂、文化與舞蹈發表，為激烈的選戰增添歡樂的氣氛。

洪棟霖指出，媽宮不只是地名，更是許多鄉親生活、成長的故鄉，擁有珍貴的歷史文化、熟悉的街道、溫暖的人情味，以及許多為生活認真打拚的人們。他期待，未來媽宮在保留傳統文化的同時，能持續發展觀光、活絡地方經濟、照顧各個社區，並以更開放的視野迎接國際化的新挑戰。

洪棟霖期盼，「媽宮向前行」不只是一首競選歌曲，除了唱出個人心聲，未來更能成為傳遞故鄉情感、凝聚城市向前行力量的一首希望之歌。

澎湖地方公職選舉陸續推出競選歌曲，包括洪棟霖的「媽宮向前行」、國民黨澎湖縣長參選人陳振中的「澎湖是我家」，以及民進黨馬公市長參選人黃健忠的「馬公新力量」。